Son Moix también debe mejorar en las gradas

El Mallorca también está en la parte baja de la clasificación de Primera División en cuanto a la ocupación de su estadio. El equipo de Arrasate está obligado a crecer mucho más sobre el césped, pero el margen de mejora de Son Moix es igualmente enorme. De hecho, el feudo bermellón apenas ha sido llenado en el 73,6 por ciento de su capacidad, uno de los balances más bajos de la máxima categoría del fútbol español.

Este dato todavía invita más a la reflexión porque dos de los grandes han visitado la isla en estas cuatro primeras jornadas de Liga, por lo que todo apunta a que la media de espectadores, que ahora es de 19.224 por encuentro, sería más baja. Y eso que frente al Barcelona, en el estreno de la competición, se produjo la mejor entrada de la historia del estadio, con 23.318 aficionados. En el choque frente al Atlético de Madrid la afluencia también fue muy buena, con 21.027 hinchas. Son guarismos que se acercan al tope de 26.020 asientos que ofrece Son Moix desde su elogiada reforma finalizada en enero de 2024.

No obstante, la realidad es que contra adversarios de menor lustre, como el Celta y el Alavés, la cifra cayó en picado. Ante los gallegos solo fueron 16.274 seguidores, mientras que ante los vitorianos el número se eleva una sola persona, según datos oficiales, con 16.275. La mala dinámica de los baleares tampoco ayuda a que se espere una afluencia mucho mayor en los próximos encuentros, fijados para el 26 de octubre ante el Levante (14h) y Getafe (18:30h).

El Valencia es el primero de la lista

Esta particular tabla está encabezada por Mestalla, hogar del Valencia y su promedio de 45.595 espectadores sobre un total de 49.430, lo que supone el 92,2% del total del estadio. En segundo lugar se sitúa el estadio de Vallecas, con 13.515 asistentes de media sobre un total de 14.708; es decir, el 91,9% del lleno. Y el podio se completa con San Mamés, 48.518 de 53.289: 91,1% de ocupación. Ya en el cuarto escalón aparece el Tartiere, tras los excelentes registros del Oviedo ante los dos grandes como impulso: 29.758 contra el Real Madrid, en pleno agosto, y los 29.850 que se dieron cita contra el Barcelona.

En el otro lado de esta hipotética clasificación de apoyo como local está el RCDE Stadium, donde acuden 29.563 aficionados pericos, pero con una ocupación de solo el 73%, el Coliseum de Getafe -en obras esta temporada-, 8.136 para un 48,4% del total, entre otros.

Por su parte, solo hay cinco equipos con una media más baja de hinchas en sus gradas, independientemente de la capacidad de sus estadios, que la del Mallorca (19.224). Son el Getafe (8.136), Girona (11.422), Rayo (13.515), Alavés (16.152) y Villarreal (18.245).