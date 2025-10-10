Opinión: Hay miedo en el Mallorca a «zanjar» lo de Dani

Jagoba Arrasate está harto de repetirlo. «Lo de Dani Rodríguez es un tema que está zanjado», asegura cada vez que es cuestionado por ello. Y sí, se sigue preguntando porque es un futbolista que, mientras el de Berriatua siga siendo técnico, seguirá viendo los partidos desde la grada. Y, como es lógico, es una situación con la que deben lidiar cada día en Son Bibiloni, desgastando a todas las partes.

Aclarado este punto, han salido ya muchos jugadores a escena a opinar sobre la polémica con el de Betanzos. Todos se guardan una parte de opinión, claro está, pero hay algo en lo que coinciden: «Jagoba es el que manda, él decide y nosotros acatamos». Ya pueden estar en desacuerdo (y más de uno lo está), pero saben que el que manda por ahora es el entrenador.

Si todo está tan claro, ¿por qué sale Pablo Ortells a dejar una puerta entreabierta al retorno a los terrenos de juego de Dani? ¿Tanto miedo da repetir el mensaje del entrenador por lo que pueda pasar en el futuro? A veces parece que se olvidan de quién debe llevar las llaves del club. Jagoba necesita el máximo apoyo del club, al que ya le va bien mostrarse gris en este asunto. Si Dani vuelve a jugar con Arrasate aquí significará que ha perdido la batalla. Y eso solo puede conllevar malas noticias para el futuro del equipo.