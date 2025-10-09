Llamamiento a la calma en el Mallorca

Cuando se acude al parón con una derrota, las dos semanas que restan para volver a jugar un partido de Liga se hacen eternas para cualquier jugador. Quieren volver a tener otra oportunidad para intentar resarcirse cuanto antes. Y si además están en una situación como la del Real Mallorca, colista –por golaveraje–, la necesidad de jugar otra vez se multiplica. Pero tanto en el vestuario bermellón como en el cuerpo técnico están confiados en que pueden darle la vuelta a la situación.

La plantilla es consciente de que tanto el rendimiento del equipo como todo lo que ha rodeado al equipo en las últimas semanas –especialmente el caso Dani Rodríguez– ha producido un desgaste enorme en el aficionado. Los jugadores quieren dejar de lado cualquier individualidad y potenciar el grupo para volver a recuperar lo que les convirtió en un equipo complicado de batir.

La primera vuelta del curso pasado hizo que fueran muchos los que soñaran con volver a ver al Mallorca en Europa, pero la segunda vuelta, con números prácticamente de descenso y unida a un inicio con solo cinco puntos, ha llevado a otros muchos tantos a ser pesimistas con el futuro a corto plazo. Es por ello que reclaman una reacción inmediata antes de empezar a cargar contra los responsables, tanto en el verde como en los despachos.

El vestuario es consciente de que necesitan a la afición en su intento de dar la vuelta a la preocupante situación clasificatoria y reclaman apoyo y unión, en especial por los próximos partidos que el conjunto de Jagoba Arrasate disputará como local y en los que esperan conseguir victorias que permitan escalar posiciones en la tabla. Desde el año de Segunda B, la comunión entre plantilla y afición se hizo notar y, tras un año que está siendo decepcionante en todos los sentidos, los pesos pesados del equipo quieren que ese vínculo se mantenga intacto.

Levante, Getafe, Osasuna, Elche o Girona son algunos de los rivales que visitarán Son Moix las próximas semanas. Equipos que, salvo sorpresa, pelean por los mismos objetivos que ellos: lograr la permanencia.

Con el partido ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán (14:00 horas/Movistar) en el horizonte más cercano, Arrasate quiere que los jugadores se reseteen, y es por ello que, tras el entreno de hoy en Son Bibiloni, toda la plantilla disfrutará de tres días libres. El Mallorca, que sigue en la búsqueda de su idea de juego que tan bien le fue el año pasado y que tan poco o nada se ha visto en estas ocho jornadas, tiene mucho camino por recuperar.