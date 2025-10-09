Jagoba Arrasate: "Cuando vi lo de Dani se me hizo una bola en el estómago del dolor"

Jagoba Arrasate Elustondo (Berriatúa, Vizcaya, 1978) ha vivido uno de sus momentos más complicados como entrenador en este inicio de liga con el RCD Mallorca. Sin embargo, transmite ilusión y confianza plena en sacar la situación adelante.

¿Cómo han sido los últimos meses para usted?

Ha habido acontecimientos donde la tranquilidad ha brillado por su ausencia. Primero en la pretemporada donde había jugadores que iban a salir. Cuando se cierra el mercado, salta el tema de Dani (Rodríguez, que se quejó públicamente por ser suplente), han sido muchos temas emocionales para el grupo, y si le sumas un calendario difícil donde no hemos estado bien, hace que el entrenador no esté en su mejor momento anímico. Afronto la situación con entereza y buscando el por qué pasan las cosas, para buscar soluciones.

La imagen del fin de semana en el banquillo de San Mamés ha recorrido toda España.

No es la primera vez que salgo antes, estoy reflexivo pensando en si la charla funcionará, ahora a todo se le saca punta y cuando la nte ve esa imagen junto a la clasificación saca conclusiones erróneas.

¿Se ha sentido solo en algún momento de esta mala dinámica?

No, para nada. Siempre he notado el apoyo de Pablo Ortells, de Alfonso Díaz, de Andy Kohlberg y de los jugadores. Todos han estado conmigo y estoy tranquilo en ese aspecto, pero ocupado en corresponder esa confianza y empezar a sacar puntos.

Cuando ocurrió la situación de Dani Rodríguez, en rueda de prensa dijo que "había vivido cosas que nunca antes había visto". ¿A qué se refería?

Sobre todo a esa situación, de encontrarte con ese comunicado, al día siguiente otro, luego el representante... Era algo inaudito para mí, fue doloroso y sigue siéndolo porque Dani le ha dado mucho al Mallorca, incluso a mí en la primera vuelta del año pasado. No había tenido ningún problema con él, cero, pero hay que tomar decisiones. Cuando tienes la conciencia tranquila es más fácil aunque sea doloroso.

¿Cuál fue su primera reacción?

Lo primero, como hay muchas cosas en redes, es mirar si es verdad. Una vez te das cuenta, se me hizo una bola en el estómago del dolor que sientes, pensando que no puede ser verdad esto ahora. Poco a poco lo vas digiriendo, pero es complicado.

¿Entiende que se pueda pensar que cambiará de opinión a pesar de insistir en que está zanjado?

R: Como es jugador del club y está entrenando, la gente piensa que puede saltar al césped, no sé lo que puede pasar pero el tema quedó bastante zanjado. El primero en saberlo fue él, está entrenando muy bien, nos aporta desde ese espacio.

¿Cómo definiría lo que se ha visto de este Mallorca?

Hemos sido irregulares, es verdad que no hemos tenido un patrón muy claro, con cambios de sistema que no tuvieron continuidad. Queremos encontrar cómo ser competitivos, empezamos con línea de cuatro y pasamos a la de cinco, ahora estamos con cuatro atrás, pero más allá del sistema necesitamos un patrón, que debe ser volver a la casilla de salida y tiene que ser con el que más me identifico, que vaya a por las cosas.

Una de las mejores noticias ha sido el arranque de Vedat Muriqi.

Aparte de los cuatro goles está con mucha confianza. Ahora va con la selección y hay que cruzar los dedos y ver cómo vuelve. El hecho de tener a tu delantero referencia con confianza es muy buena noticia y hay que aprovecharse de ello.

¿Cree que el nivel medio ha subido esta temporada en LaLiga EA Sports?

Solo llevamos ocho jornadas, pero tiene toda la pinta. Normalmente de los tres equipos que ascienden suelen bajar dos, pero este año los tres compiten bien y mira cuantos puntos tienen. Los equipos que sufrieron el año pasado han elevado prestaciones y eso indica que la salvación estará más cara que otros años.

¿Entiende la ilusión de la afición con Jan Virgili tras la muestra contra el Atlético de Madrid?

La ilusión es el motor de la gente, en esos 15 minutos se ilusionó de verdad y el fútbol es esa motivación y esos estímulos, todos tenemos ganas de verle más.

¿Se ve Jagoba Arrasate más allá de su contrato en Mallorca?

Sí, me gustaría, ahora mismo estoy centrado en el momento actual, pero siendo consciente de que tengo año y pico de contrato, y por qué no seguir más años.