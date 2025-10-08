Vedat Muriqi centra la atención en el parón internacional

Mientras la actividad deportiva del Mallorca continúa con normalidad en la ciudad deportiva de Son Bibiloni, digiriendo la derrota en San Mamés ante el Athletic y preparando el próximo partido ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, los ojos de gran parte del mallorquinismo están puestos en Vedat Muriqi. El delantero kosovar es uno de los cuatro futbolistas ausentes por compromisos internacionales y, vista su importancia en el equipo y su currículum de lesiones con Kosovo, la preocupación es real.

El ‘7’ bermellón, que atraviesa un buen momento de forma, es indiscutible en el once de su combinado nacional. Y con el objetivo histórico de clasificarse para el próximo Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, no se guardará absolutamente nada en los dos partidos que disputará Kosovo en su grupo de clasificación.

En un grupo compuesto por Suiza, Suecia y Eslovenia, actualmente su selección es segunda tras perder el primer choque en Suiza (4-0) y ganar en casa a Suecia (2-0), un choque en el que Muriqi marcó gol. Ahora, en este segundo parón del curso, Kosovo se mide este viernes a Eslovenia, colista del grupo, en un partido que comenzará a las 20:45. Apenas tres días después, les tocará medirse a Suecia a domicilio (20:45).

Las opciones de clasificación de Muriqi y su selección para el próximo Mundial, que contará por primera vez con 48 equipos participantes, pasan por salir de este parón con buenos resultados. El mallorquinismo y Jagoba Arrasate estarán bien atentos a lo que ocurra en ambos partidos.

Otro de los futbolistas importantes en el esquema del de Berriatua que jugará en este parón es Johan Mojica. El lateral, junto a Colombia, se enfrentará en partidos amistosos a México este domingo (03:30, hora española) y a Canadá el miércoles 15 (02:00). Su reincorporación, como pronto, no se espera hasta el viernes 17, por lo que parece complicado que sea de la partida el sábado 18 ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.

Además, cabe recordar que el defensor dio la señal de alarma en el choque ante el Athletic, aunque prácticamente jugó el partido entero y Arrasate se encargó de quitar hierro a sus problemas musculares.