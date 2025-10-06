El Real Mallorca se medirá al Atlètic Sant Just en la primera ronda de la Copa del Rey

El Real Mallorca ya conoce su primera parada en la Copa del Rey 2025/26. Tras el sorteo realizado este mediodía en la ciudad de fúbol de las Rozas, el conjunto que dirige Jagoba Arrasate ha quedado emparejado con el Atlètic Sant Just, equipo perteneciente a la Primera regional catalana. El choque, que se disputará en el campo del conjunto del Baix Llobregat,se disputará el 28, 29 o 30 de octubre.

Para el conjunto bermellón, a falta de enfentarse al Sevilla y el Levante, el torneo del KO llegará en un momento delicado. La situación que traviese en Liga, siendo colista con solo cinco puntos, no es la esperada por nadie y la eliminatoria a partido único será un día para no cometer errores y no agrandar la herida.

Además, esta plantilla tieneun debe y es que el curso pasado, pese a saltarse alguna ronda por su condición de equipo clasificado para la Supercpa, dijo adiós a la primera de cambio tras caer con estrépito en Pontevedra por 3-0.

Para esta edición, la Real Federación Española de Fútbol ha introducido una novedad en el sorteo de las dos primeras rondas, que está condicionado, aparte de por la condición de local del rival de inferior categoría, también por la proximidad geográfica, dividiéndose la geografía del país en cuatro grupos.

El Villarreal, dirigido por Marcelino García Toral, iniciará su andadura en la Copa del Rey, en una temporada muy exigente en la que también está jugando Liga de Campeones, frente al Ciudad de Lucena, al que visitará en el municipio cordobés. El objetivo del conjunto castellonense es pasar de ronda y evitar sorpresas como la de la pasada temporada, cuando cayó en segunda ronda con el Pontevedra, y el año anterior en dieciseisavos con Unionistas de Salamanca.

Los dos equipos que disputan la Liga Europa tampoco quieren sorpresas en sus respectivos partidos de primera ronda. El Celta de Vigo lo hará en Asturias, frente al Puerto de Vega, de Regional, y el Betis contra el Atlético Palma del Río, liderado por el delantero Sergio León, con pasado verdiblanco.

El Rayo Vallecano, que esta temporada ha regresado a Europa veinticuatro años después para disputar la Liga Conferencia, abordará el autobús para adentrarse en la provincia de Toledo y jugar contra el Yuncos, de categoría Regional, que tratará de dar la sorpresa.

Un duelo especial para la 'familia' Mayoral es el que enfrentará al Inter Valdemoro con el Getafe, ya que Quique y Borja, hermanos, se medirán cada uno con una camiseta en busca del pase a la segunda ronda de la Copa del Rey.

El Valencia, ocho veces campeón de la Copa del Rey, la última vez en 2019, se medirá al Maracena, de Granada, de Regional, la misma categoría que el el CD Sant Jordi, que lo hará con Osasuna; el Getxo con el Alavés y la SD Negreira con la Real Sociedad.

Los cuatro equipos de la Copa RFEF también se medirán a un Primera. El Orihuela lo hará con el Levante, el Toledo con el Sevilla, el Atlètic Lleida frente al Espanyol y el Ourense CF con el Real Oviedo.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, los cuatro clubes que disputarán la Supercopa de España en enero, están exentos de participar hasta dieciseisavos.