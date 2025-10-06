Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Copa del Rey 2025-2026: Estos son todos los cruces de los equipos mallorquines en primera ronda

El Sant Jordi y el Constància se enfrentarán a dos equipos de Primera División

Archivo - Imagen del trofeo de la Copa del Rey de fútbol

Archivo - Imagen del trofeo de la Copa del Rey de fútbol / Guillermo Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

Los cinco equipos mallorquines clasificados en la primera ronda de la Copa del Rey 2025-2026 ya conocen a sus rivales. El Real Mallorca viajará a Barcelona para enfrentarse al Atlètic Sant Just, conjunto de Primera Regional Catalana

El Sant Jordi, conjunto representando de la División de Honor del fútbol mallorquín, recibirá la visita del Osasuna, equipo con el que deseaban enfrentarse. Cabe recordar que todos los equipos de la isla se encontraban en el grupo 2 por proximidad y de Primera División únicamente se encontraban Osasuna, Girona, Espanyol y Real Mallorca.

El Constància, equipo de Tercera Federación, recibirá al Girona, lo que supuso una explosión de alegría entre los asistentes al Teatre Principal de Inca.

El Atlético Baleares y el Poblense, equipos de Segunda RFEF, recibirán en sus campos al Nástic y al Sabadell respectivamente, equipos de Primera RFEF.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents