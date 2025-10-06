Copa del Rey 2025-2026: Estos son todos los cruces de los equipos mallorquines en primera ronda

Los cinco equipos mallorquines clasificados en la primera ronda de la Copa del Rey 2025-2026 ya conocen a sus rivales. El Real Mallorca viajará a Barcelona para enfrentarse al Atlètic Sant Just, conjunto de Primera Regional Catalana

El Sant Jordi, conjunto representando de la División de Honor del fútbol mallorquín, recibirá la visita del Osasuna, equipo con el que deseaban enfrentarse. Cabe recordar que todos los equipos de la isla se encontraban en el grupo 2 por proximidad y de Primera División únicamente se encontraban Osasuna, Girona, Espanyol y Real Mallorca.

El Constància, equipo de Tercera Federación, recibirá al Girona, lo que supuso una explosión de alegría entre los asistentes al Teatre Principal de Inca.

El Atlético Baleares y el Poblense, equipos de Segunda RFEF, recibirán en sus campos al Nástic y al Sabadell respectivamente, equipos de Primera RFEF.