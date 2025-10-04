Fútbol | RCD Mallorca
Samu Costa: "Me da igual marcar gol, hemos perdido"
El jugador del Mallorca anotó el tanto del empate con un centro-chut imparable para Unai Simón
Samu Costa fue de lo mejor del Mallorca este sábado en San Mamés. Marcó el gol del empate, pero la alegría duró poco porque cuatro minutos después el Athletic anotó el gol de la victoria (2-1).
El jugador portugués afirmó en los micrófonos de Movistar al acabar el encuentro que tienen que seguir "trabajando" para revertir la situación. El luso también admitió que el segundo tanto rojiblanco llegó en su "mejor momento".
Con este resultado, el equipo bermellón es colista. "Duele estar los últimos en la clasificación. Es nuestro trabajo y, si estamos allí, hay que hacer el doble para salir de esta situación", señaló.
Además Samu Costa admitió que lo más importante es el resultado, a pesar de que logró su segundo tanto con la camiseta del Mallorca: "Me da igual marcar gol, hemos perdido. Anotar o no me da igual".
- Una publicación del Mallorca de Dani Rodríguez indigna a los aficionados
- Los árbitros confirman el error de Munuera Montero en el segundo gol del Barcelona al Mallorca en Son Moix
- Jagoba Arrasate: 'Se me hace muy difícil, por no decir imposible, contar con Dani
- Pablo Maffeo acepta el reto de Jagoba Arrasate
- Cómo ver gratis el Real Sociedad-Real Mallorca
- El Real Mallorca está esperando a Pablo Torre
- Dime de qué presumes y te diré de qué careces, por Emilio Pérez de Rozas
- La décima de Antonio Raíllo