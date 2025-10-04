Raíllo cumple 300 partidos con el Real Mallorca

Antonio Raíllo está muy cerca de asumir la categoría de leyenda en el Real Mallorca. El central cordobés, el líder del vestuario bermellón, ha alcanzado los 300 partidos oficiales al ser titular en el partido ante el Athletic Club. El defensor es el futbolista que más tiempo lleva actualmente en la entidad bermellona y, junto a Valjent (que alcanza también los 250 partidos), compone una de las parejas de centrales más longevas de la historia del club.

El '21' bermellón, que finaliza contrato el año que viene aunque la intención de las dos partes es ampliarlo, cumple ya diez temporadas en Son Moix y, pese a que ha vivido situaciones de todo tipo, con errores incluidos, su voz es la más autorizada dentro del plantel de Jagoba Arrasate.

El central ha sido protagonista de todos los momentos importantes de la última década. Aterrizó en la isla en la temporada 2016/17 tras destacar en la Ponferradina. Aquel año, de infausto recuerdo para el mallorquinismo, se consumó el descenso a Segunda B.

A pesar de los problemas con parte de la afición, consiguió darle la vuelta a su situación y lideró a una generación que, con Vicente Moreno al mando, ascendió a Segunda y Primera División de manera consecutiva.

El central de 33 años, cerca de cumplir los 34, ha sido una figura clave en la defensa del Mallorca. Sin él, el resto de jugadores empeoran y, cuando ha estado lesionado, el equipo lo ha notado en exceso. Esta temporada no ha empezado al mismo nivel que las otras, aunque su condición de titular es inamovible para el cuerpo técnico.