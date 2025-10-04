Un desquiciado Mallorca toca fondo en la tabla en San Mamés

El Real Mallorca se marchó desquiciado y tocado de San Mamés con una derrota frente al Athletic (2-1) y con la sensación de que podría haberse ido con un punto tras una primera parte horrorosa, una segunda algo mejor y un gol de fortuna, pero también una nula capacidad de amarrar el partido que resume los problemas que padece esta plantilla. Los locales se adelantaron en el marcador con un gol de penalti de Iñaki Williams en el minuto 7. Los bermellones empataron en el 77 por mediación de un centro-chut de Samu Costa, pero solo cinco minutos después Rego marcó el segundo tras un regalo anterior de Mojica. Antonio Sánchez dilapidó cualquier intento de empatar con una expulsión inexplicable en el tiempo de descuento.

El conjunto de Jagoba Arrasate se va a dormir como colista y con un nuevo parón por selecciones a la vista. Con la racha que atraviesa el equipo, aliviada de manera temporal la semana pasada con el triunfo ante el Alavés, no se puede permitir regalar una mitad. Necesita estar atento los noventa minutos y no repetir lo que sucedió en el feudo del Athletic.

Y es que la nefasta, por llamarla de alguna manera, primera parte del Mallorca en San Mamés se resume en que Unai Simón, portero del Athletic Club, no tocó el balón hasta el minuto 37. Y lo hizo para colocar el balón en la esquina por un córner a favor de los bermellones. Intervenciones: ninguna.

Los primeros 45 minutos de los de Jagoba Arrasate fueron algo espantoso. El choque comenzó a las 18:30, pero no comparecieron hasta por lo menos quince minutos después. En ese lapso de tiempo, los de Ernesto Valverde, que si de algo pecaron fue de falta de instinto asesino, tuvieron tiempo de poder marcar tres o cuatro goles y de anotar uno de penalti tras una patada de Valjent a Iñaki Williams, de la que avisó el VAR. Demasiado poco premio para ellos.

Ir al campo del Athletic Club nunca es buena experiencia. Lo saben todos los equipos, pero otra cosa es estar preparados para ello. Y, como demostró el Mallorca en el arranque, no lo estaba en absoluto. Arrasate premió el once que venció al Alavés, con el único cambio obligado de Asano por lesión.

Y desde el momento en que Quintero González señaló el inicio del partido, quedó claro que el Mallorca está muy lejos de ser lo que algún día fue y que tantas alegrías trajo. Superados en absolutamente todos los parámetros del juego, excepto en el de pases perdidos, los jugadores se convirtieron en conos que los del Athletic superaron con suma facilidad en un inicio terrible.

Y tampoco es que la avalancha de juego de los locales fuera excelsa. No les hacía falta. El propio Mallorca se saboteaba a sí mismo con una precisión impropia con el balón, una falta de colocación y ayudas complicada de entender, evidenciando una diferencia de nivel tal que escenificó un partido entre un equipo de Primera y otro que parece no saber lo que hay en juego en cada choque.

Con una presión bien ejecutada y un centro del campo que no sabía por dónde le daba el aire, el Athletic, con un Robert Navarro extramotivado, empezó a entrar por todos los lados. El gol se palpaba en cada acción. Y así fue en el minuto 7. Un centro que ni Mojica ni Valjent acertaron a despejar (la falta de entendimiento fue la nota predominante) acabó con Iñaki tocando antes el balón que el eslovaco, que le pegó una patada. No lo vio Quintero, pero sí el VAR. El propio delantero ghanés se encargó de transformar la pena máxima, que casi ataja Leo Román.

Desde el portero al delantero, el Mallorca temblaba con el balón en los pies. Valjent, errático en cada acción; Samu y Morlanes, invisibles; Domènech y Pablo Torre no aportaban en ataque y menos en defensa, y Muriqi estaba solo. La lista de errores era interminable.

Por suerte para los bermellones, el Athletic levantó el pie del cuello y eso hizo que, al menos, el segundo gol no estuviese tan cerca. El Mallorca no llegó a inquietar en ningún momento a Unai Simón, pero se fue al descanso con el tesoro de solo ir un tanto por detrás en el marcador.

El segundo periodo empezó con una posible lesión de Mojica. El colombiano se echó la mano al isquiotibial derecho. Parecía que se le iba a cambiar, pero el lateral siguió jugando ante la extrañeza de todos, incluso de Arrasate, que dudaba qué hacer.

Como nota positiva, el Mallorca estaba algo más metido en el partido, pero seguía siendo igual de inocuo en ataque. Y para intentar cambiar eso, Arrasate quitó del campo a Domènech y Torre para dar entrada a Mateo Joseph y Llabrés. Y un remate desviado de Muriqi de cabeza metió algo de picante al encuentro llegados al minuto 70.

Y es que el Athletic, que jugó en Dortmund entre semana, comenzaba a evidenciar un gran cansancio. Y el Mallorca debía aprovecharlo. Como fuera. Y así fue. Samu Costa, que no es precisamente un prodigio con el balón, sacó un centro desde la izquierda que se convirtió en un chut que se coló por la escuadra de Unai Simón. Y así llegó el empate, casi sin buscarlo, pero visto el partido era de un valor incalculable.

Pero la alegría duró cinco minutos. Lo que tardó el Athletic, mediante un tiro raso de Rego, en marcar el segundo tras un error de Mojica al despejar el balón al centro y no a la banda. Y así, el Mallorca, que se vio con un punto casi sin querer, se marchó con cero tras tirar una primera mitad. Y con Antonio Sánchez expulsado tras ver amarilla y aplaudir de manera irónica al árbitro en la cara. Inaudito. Y ahora, un nuevo parón de selecciones con el equipo colista. Pintan bastos.