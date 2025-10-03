Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Primera División

Horario y dónde ver el Athletic Club-Mallorca

El equipo bilbaíno llega al duelo ras encadenar seis partidos sin victoria

Los bermellones han sumado dos empates en sus últimas cinco visitas a San Mamés

Asano, que será baja, en el partido de la temporada pasada en San Mamés

Asano, que será baja, en el partido de la temporada pasada en San Mamés / EFE

Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

El Real Mallorca visita este sábado al Athletic Club, en partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Encuentro con muchos puntos de interés después de los últimos duelos entre ambos equipos -como la recordada final de la Copa del Rey en 2024-, los enfrentamientos entre ambos equipos (Arrasate tiene buenos números ante Valverde) o el reencuentro de Robert Navarro con con su excompañeros bermellones.

La cita parece propicia para el Mallorca, que visita a un Athletic herido tras encadenar seis partidos sin ganar; curiosamente, desde que se lesionó Nico Williams. Además, viene de sufrir una goleada en su partido de Champions League ante el Borussia Dortmund (4-1).

Varias bajas en el Mallorca

El Mallorca aterrizará en San Mamés con el impulso anímico que le dio su victoria ante el Alavés (1-0) el pasado fin de semana en Son Moix, pero con varias bajas que le han dejado mermado para su visita a Bilbao.

Athletic y Mallorca se enfrentan este sábado 4 de octubre a las 18:30 horas en el estadio de San Mamés. En los últimos cinco duelos ligueros en La Catedral, tres victorias de los ‘leones’ y dos empates para los bermellones.

El partido podrá seguirse en España a través de DAZN y Movistar LaLiga, con retransmisión en directo por televisión y streaming en sus respectivas aplicaciones para dispositivos móviles.

Dónde ver el partido fuera de España

En el resto del mundo, según se informa en la web del Athletic, el partido se puede ver en los siguientes televisiones u operadores:

THE AMERICAS

United States and Puerto Rico: San Francisco (09:30), Boise (10:30), San Juan, Miami (12:30)

ESPN

Canada: Vancouver (09:30), Toronto (12:30)

TSN or RDS

Mexico: Mexico City (10:30)

Canal 5, Izzi or Sky

Central America + Dominican Republic: San José (10:30), Panama City (11:30)

Sky

In Belize, also on: ESPN, Sports Max / Dominican Republic: Sports Max

Caribbean: Kingston (11:30), Bridgetown, Havana (12:30)

Sports Max

Also on ESPN in:

Antigua & Barbuda, Barbados, Trinidad & Tobago, Bahamas

Available on beIN in French-speaking islands.

South America: Bogotá (11:30), Caracas (12:30), Buenos Aires (13:30)

ESPN, Disney+, DirecTV or Star +

Suriname: Sports Max, ATV / Venezuela: IVC Networks / Bolivia: Tigo Sports / Guyana: Sports Max

Brazil: Brasilia (13:30)

Disney+ or ESPN

AFRICA

North Africa: Casablanca, Algiers (17:30), Cairo (19:30)

beIN

In Sudan & Mauritania, also on: Super Sports or Canal +

Sub-Sahara: Accra (16:30), Lagos (17:30), Cape Town (18:30), Nairobi (19:30)

Super Sports or Canal +

In Angola and Mozambique, also on: ZAP

EUROPE

Iceland 16:30

Livey

United Kingdom & Ireland 17:30

Premier Sports

Portugal 17:30

DAZN-Eleven

Norway 18:30

TV2 Sport

Denmark 18:30

TV2 Sport

Sweden 18:30

TV4

Netherlands 18:30

Ziggo Sports

Belgium 18:30

DAZN-Eleven

France 18:30

beIN

Spain 18:30

Movistar or DAZN

Austria, Germany & Italy 18:30

DAZN

Switzerland 18:30

Blue

Poland 18:30

Eleven Sports or Canal +

Czech Republic & Slovakia 18:30

NovaSport

Hungary 18:30

Spiler 2 TV

Albania 18:30

Supersport

Kosovo 18:30

ArtSport

Balkan Nations 18:30

Arena Sport

Malta 18:30

TSN

Finland 19:30

C-More Sport

Baltic States & Belarus 19:30

Setanta Sports

Ukraine 19:30

Megogo

Romania 19:30

Prima TV or DigiSport

Bulgaria 19:30

Max Sport

Greece 19:30

Nova Sport

Cyprus 19:30

Cytavision

Israel 19:30

One Sport

Turkey 19:30

Sporsmart or S-Plus

Russia (Moscow, 19:30)

Match TV

ASIA

Arab Countries & Iran: Amman, Mecca (19:30), Tehran (20:00), Dubai (22:00)

beIN

Caucasus Region: Tbilisi, Baku, Yerevan (20:30)

Setanta Sports

In Azerbaijan also on TV Net & Real TV

Central Asia: Tashkent, Astana (21:30)

Setanta Sports

Pakistan 21:30

Begin

India 22:00

Fancode

Southeast Asia: Bangkok, Hanoi, Jakarta (23:30), Singapore, Manila (00:30 SEP 14)

beIN

(Sunday, October 5)

Also on: Cambodia (CTN), Thailand (PPTV & LaLiga +), Vietnam (SCTV), Myanmar (Canal +), Indonesia (LaLiga +), Philippines (Setanta Sports)

China 00:30

CCTV, Migu, iQiyi, Leisu, Qiukedao

Hong Kong 00:30

Now Sports

Macau 00:30

TDM Sports Channel

Taiwan 00:30

DAZN-Eleven

Mongolia 00:30

SPS

Japan 01:30

U-Next, DAZN

South Korea 01:30

Coupang

OCEANIA

Papua New Guinea: Port Moresby (02:30)

TV Sports

Australia & New Zealand: Sydney (02:30), Wellington (04:30)

beIN

Pacific Islands: Suva (04:30), Apia (05:30)

Digicel

Also on: Cook Islands, Solomon Islands, Tuvalu (Sky Pacific), New Caledonia, Wallis and Futuna (beIN Sports).

