Horario y dónde ver el Athletic Club-Mallorca

El Real Mallorca visita este sábado al Athletic Club, en partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Encuentro con muchos puntos de interés después de los últimos duelos entre ambos equipos -como la recordada final de la Copa del Rey en 2024-, los enfrentamientos entre ambos equipos (Arrasate tiene buenos números ante Valverde) o el reencuentro de Robert Navarro con con su excompañeros bermellones.

La cita parece propicia para el Mallorca, que visita a un Athletic herido tras encadenar seis partidos sin ganar; curiosamente, desde que se lesionó Nico Williams. Además, viene de sufrir una goleada en su partido de Champions League ante el Borussia Dortmund (4-1).

Varias bajas en el Mallorca

El Mallorca aterrizará en San Mamés con el impulso anímico que le dio su victoria ante el Alavés (1-0) el pasado fin de semana en Son Moix, pero con varias bajas que le han dejado mermado para su visita a Bilbao.

Athletic y Mallorca se enfrentan este sábado 4 de octubre a las 18:30 horas en el estadio de San Mamés. En los últimos cinco duelos ligueros en La Catedral, tres victorias de los ‘leones’ y dos empates para los bermellones.

El partido podrá seguirse en España a través de DAZN y Movistar LaLiga, con retransmisión en directo por televisión y streaming en sus respectivas aplicaciones para dispositivos móviles.