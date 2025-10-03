Cuestión de extremos para el Mallorca

Sin extremos, pero con la intención de jugar con cuatro defensas. Puede sonar hasta contradictorio, aunque Jagoba Arrasate ya dejó claro hace una semana que no quería «traicionarse» y ver un «Mallorca reconocible». No quiso incidir en una formación con cuatro o cinco zagueros, sino más bien en una idea de juego, pero tiene un problema claro: le faltan jugadores que desborden.

Es octubre y este sábado a las 18:30 se enfrenta al Athletic Club. Y ya no tiene a futbolistas que encaren disponibles, salvo Javi Llabrés, que ha jugado poco con él. Takuma Asano tiene una lesión, es difícil que incluso después del parón por selecciones esté disponible para el técnico de Berriatua. El segundo problema es la ausencia de Jan Virgili, que juega el Mundial Sub-20, y en el mejor de los casos volverá contra el Sevilla. Es cierto que es una situación difícil de predecir, pero deja en evidencia la estrategia de la dirección deportiva ya que en la octava jornada ya hay que hacer encajes de bolillos.

Para mantener el mismo esquema que contra el Alavés, que se consiguió la única victoria del curso, solo debería hacer un cambio: Pablo Torre sustituyendo al lesionado extremo japonés. Sergi Darder debería pasar al costado izquierdo y el futbolista cántabro, pasar a la mediapunta. Es la permuta más sencilla, confiando otra vez en Marc Domènech en la banda derecha. Otra variable más difícil de ver, pero no descartable, manteniendo la misma formación, es que Javi Llabrés juegue por la izquierda.

Arrasate también tiene otras alternativas más defensivas para lograr, a través de la necesidad rojiblanca, una virtud: que se desquicien. El técnico de Berriatua puede apostar por doblar laterales en los dos costados. Mateu Jaume por delante de Pablo Maffeo y Mojica más cerca del área con Lato más atrás. Difícilmente jugará así en las dos bandas, pero es una de las opciones que gana enteros después de que la dupla mallorquina-catalana dejara buenas sensaciones en los últimos minutos el sábado pasado contra el Alavés para amarrar la victoria.

Otra opción factible es regresar a la defensa de cinco. David López debería volver a la titularidad como ya hizo contra la Real Sociedad y, para eso, el entrenador vasco debería seguir convocando al canterano Olaizola. Así, no entraría en el quebradero de cabeza que es mantener los cuatro defensas, aunque ganaría más riqueza táctica y diferentes alternativas en caso de necesitarlo. Lo que está claro y es innegable esque se repetirá la misma hoja de ruta que el sábado pasado: un juego colectivo por encima de cualquier individualidad.