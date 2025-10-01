Pablo Maffeo acepta el reto de Jagoba Arrasate

El partido del pasado sábado ante el Alavés era el momento de la verdad, estaba prohibido fallar de nuevo. Había que ir a la guerra, y Jagoba Arrasate eligió a Pablo Maffeo. El de Sant Joan Despí parecía abocado a salir de la isla este verano después del altercado que tuvo con parte de la grada en el último partido que se disputó en Son Moix la pasada temporada, pero se acabó quedando y pidió perdón a través de los medios del club.

En las últimas semanas de mercado, cuando se le preguntaba a Jagoba Arrasate por la situación, el de Berriatua insistía en la importancia de que el lateral no se marchase si no llegaba un sustituto. "Necesitamos que Pablo esté con nosotros, y si no está él, que esté otro lateral". Sus palabras parecían indicar que él quería que Maffeo se quedase, y así terminó siendo.

Ni se llegó a vestir para jugar en la primera prueba de la pretemporada. Su cabeza estaba más fuera que dentro. Pero Arrasate recalcaba que le veía recuperable si no se marchaba. En el primer partido que disputó el Mallorca con el mercado ya cerrado, con su continuidad ya asegurada, el técnico no dudó en convocarle ante el Espanyol y darle sus primeros minutos del curso en la segunda parte.

El mensaje estaba claro: Maffeo ya era uno más. Contra el Atlético no jugó, pero tres días después, ante la Real Sociedad, salió por primera vez de titular. Y el pasado sábado, contra el Alavés, fue uno de los cinco jugadores que repitió en el once que sacó Jagoba ante los txuriurdines.

Mateu Morey había empezado la temporada con ventaja respecto al catalán. Pero Arrasate dejó claro que su elegido en el lateral derecho, a pesar de que todavía le falta para llegar a su mejor nivel, es Pablo Maffeo. El entrenador del Mallorca afirmó en la rueda de prensa previa al encuentro frente a los babazorros que los elegidos para ser titulares en un día tan importante eran unos "privilegiados" y que también tenían "la responsabilidad de hacer las cosas bien".

Maffeo respondió al reto de Arrasate y cumplió. Después del encuentro, el técnico elogió tanto su rendimiento como el de Mojica, pero les dejó claro que no deben relajarse: "Hoy han estado muy bien. Han dado un paso al frente, lo tenían que dar. Son dos grandes jugadores. Tenemos también a Lato y Mateu que son un encanto, entrenan muy bien y siempre están preparados, pero hoy era momento para los dos. Si han dado este nivel, también hay que exigirselo". Cuando las cosas se ponen difíciles, está claro que el de Sant Joan Despí es uno de los mejores soldados de Jagoba, pero tiene que volver a ser el Maffeo que todos conocen.