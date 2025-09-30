Fútbol | RCD Mallorca
El Mallorca no vuelve a Son Moix hasta dentro de un mes
Con dos partidos seguidos a domicilio y un parón de selecciones entre medias, los bermellones no jugarán en casa hasta el 26 de octubre
Los aficionados del Mallorca no podrán ver a su equipo en Son Moix hasta dentro de un mes. Los bermellones disputan dos partidos seguidos lejos de la isla, ante Athletic Club y Sevilla, con un parón de selecciones de por medio, lo que hace que el conjunto de Arrasate no vuelva a pisar su feudo hasta el 26 de octubre a las 14:00 horas contra el Levante.
El encuentro frente a los de Julián Calero puede ser clave dependiendo de los resultados que se saquen ante bilbaínos este fin de semana y contra los hispalenses tras el parón. El Mallorca ha comenzado con un déficit de puntos que es evidente, la situación no es para tirar cohetes, y el Levante puede ser uno de los rivales directos si el objetivo acaba siendo luchar por la permanencia.
Será un partido en el que también se espera que esté de vuelta Jan Virgili. El extremo catalán dejó a todos los mallorquinistas con ganas de más tras los buenos minutos que disputó ante el Atlético de Madrid, pero tuvo que marcharse la semana pasada con la selección sub-20 al Mundial que se juega en Chile.
El combinado nacional debutó en el torneo este lunes con derrota por 2-0 ante Marruecos. Si España no llega a semifinales (los cuartos de final finalizan el día 13), es posible que el ex del Barcelona pueda estar ya disponible para el choque contra el Sevilla, que se disputa el día 18 de octubre a las 14:00 horas.
