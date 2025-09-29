Esta famosa banda asistió al último partido del RCD Mallorca en Son Moix
La banda madrileña Carolina Durante ha aprovechado que actuaba en la isla para acudir al encuentro deportivo del fin de semana
La banda de música Carolina Durante se dejó ver en las gradas de Son Moix durante el partido de liga entre el RCD Mallorca y el Alavés, que tuvo lugar el pasado sábado 27 de septiembre.
Alguno de los miembros del grupo madrileño, Diego Ibáñez (voz), Martín Vallhonrat (bajo) y Juan Pedrayes (batería), animaron a los locales y ejercieron de talismán para los bermellones, que terminaron con la mala racha y anotaron la primera victoria de la temporada.
La formación musical dejó constancia de su paso por el estadio mallorquín en redes sociales, con una imagen de los tres músicos en la grada vestidos con la camiseta de los locales y acompañada del comentario “Victoria en Son Moix”.
La visita de Carolina Durante a la isla se debe a su participación en el Festival Mutante de Inca, donde actuaban como cabeza de cartel el mismo día del partido de fútbol.
- Una publicación del Mallorca de Dani Rodríguez indigna a los aficionados
- En directo | Último día de mercado del Real Mallorca: Larin se marcha al Feyenoord
- Los árbitros confirman el error de Munuera Montero en el segundo gol del Barcelona al Mallorca en Son Moix
- Ya hay castigo para Dani Rodríguez en el Real Mallorca
- Jagoba Arrasate: 'Se me hace muy difícil, por no decir imposible, contar con Dani
- Cómo ver gratis el Real Sociedad-Real Mallorca
- Dani Rodríguez vuelve a cargar contra Arrasate y mete en el saco a Jan Virgili
- Dime de qué presumes y te diré de qué careces, por Emilio Pérez de Rozas