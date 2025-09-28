Un triunfo para curar heridas

Lo importante era ganar. Más allá de mirar la clasificación o las sensaciones, el Mallorca necesitaba llevarse los tres puntos. Alivia. Sana. Y cura heridas después de un 2025 muy duro. Fue la jornada siete, pero con la celebración de los pupilos de Jagoba Arrasate pareció un encuentro de los más vitales del año. Y no es para menos.

Un minuto pasado del tiempo de descuento fijado por Cordero Vega, el balón le llegó a Antonio Sánchez. Lo lanzó a nadie al campo contrario. Quería que se quedara lejos de cualquier rival para que el colegiado pitara el final. El árbitro se llevó el silbato a la boca y antes de hacerlo sonar, Antonio Raíllo y Martin Valjent ya estaban abrazándose. Sabían a la perfección que la victoria era algo más que tres puntos, como también lo mostró el resto de los once jugadores que aguantaron para llevarse los tres puntos.

Pablo Maffeo, Mateo Joseph, Martin Valjent, Mateu Jaume, Antonio Raíllo, Javi Llabrés, Antonio Sánchez, Leo Román y Pablo Torre hicieron una piña. Se abrazaron. Gritaron. Celebraron. Se liberaron.

El técnico bermellón confesó que después de la derrota ante la Real Sociedad «tocamos fondo». Añadió que el jueves tuvo una charla muy honesta con sus jugadores y el viernes mostró mucha sinceridad en la rueda de prensa previa al encuentro de ayer.

Este ejercicio de realismo sirvió mucho. Se consiguió una victoria que servirá como punto de inflexión de cara a esta temporada que se le estaba comenzando a torcer mucho. Se establecieron–de nuevo–, las bases de lo que será el Mallorca a partir de ahora.

Los bermellones firmaron por primera vez este curso una portería a cero. Mostraron la misma solidez que el año pasado y también la efectividad que sirvió para firmar la cuarta mejor primera vuelta de su historia. No fue un encuentro para tirar cohetes ni mucho para volver a verlos, pero sí para valorarlos porque era muy necesario.

Hay mucho margen de mejora, pero la identidad de Arrasate, que volvió a línea de cuatro, la unidad del equipo es suficiente y la victoria son argumentos suficientes para pensar en positivo.