Fútbol | RCD Mallorca
Raíllo: "Hemos vuelto a lo básico y sencillo"
El capitán del Mallorca está "contento" tras conseguir la primera victoria de la temporada porque el equipo "se ha quitado un peso de encima"
Antonio Raíllo ha comparecido ante los micrófonos de Movistar para analizar la primera victoria del curso, que ha dejado un buen sabor al capitán del Mallorca. "El equipo lo necesitaba. Se ha quitado un peso de encima. No estaban saliendo las cosas bien por muchas que cosas la plantilla dejó de hacer en los primeros partidos y el equipo ha vuelto a recuperar la esencia que le caracteriza: de duelos, de presión tras pérdida, de ser intenso, presión alta, disputas. Da la sensación que hemos hecho el a, b y c del fútbol siendo más práctico y sabiendo la necesidad que teníamos de ganar. Estoy muy contento por mis compañeros y la victoria", señala.
Los bermellones han necesitado llegar a la séptima jornada para conseguir el primer triunfo: "A veces la presión suele ser positiva. Cuando tienes necesidad te agarras a todo lo que tienes para cumplir el objetivo. No estábamos haciendo las cosas tan mal, pero eran un poco de aquí y de allá. No hacíamos bueno nada. Hemos vuelto a lo básico, a lo sencillo, que es lo que requería este partido", cuenta.
Sobre el Alavés, el central cordobés ha tenido buenas palabras: "Ha sido un rival extraordinario, ha sido un encuentro de mucha disputa y muchos duelos. Ha sido un choque cerrado que ha caído de nuestra cara".
