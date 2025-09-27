Opinión | Por fin llegó la cosecha, por Gabriel Forteza

Siete jornadas ha tardado en llegar la primera victoria del Real Mallorca esta temporada, y lo ha hecho a costa de un Deportivo Alavés que…ni fu ni fa.

No por ello voy a restar méritos al equipo de Arrasate, al que sigo viendo muy solo, pero sí es cierto que, para un aficionado neutro, el Mallorca-Alavés de ayer es para apagar la tele.

Entiendo que, si tanto te cuesta ganar, se te atenacen hasta las manos, con las que no se puede jugar, pero como dijo en su día aquel… ¡de repente un extraño!

Y ese extraño es Takuma Asano, jugador al que creo que todo los que está pasando, ni le va ni le viene y en una acción iniciada por Domenech, con finta dejando pasar el balón de Muriqi, acabó con el tiro a gol del japonés que sirvió para, por fin, volver a ganar un partido y sumar tres puntos.

Dicho esto, ayer tampoco me gustó el equipo, aunque volvió a la línea de cuatro atrás, y eso me parece una buena noticia. Sigo pensando que Arrasate está solo ante el peligro, y que el alavés contribuyó al triunfo mallorquinista.

¿Será este partido y su victoria, un punto de inflexión?

De momento, de la tripleta de partidos contra los equipos vascos va una derrota y una victoria, ambos resultados, por 1 a 0. Y queda visitar Bilbao donde espera un Athletic que está regular. Y a partir de ahí, otra parada por compromisos internacionales. La cuestión sería llegar ahí vivos, para no tener que…en fin, ya saben.