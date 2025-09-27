Futbol | Primera Divisió
Opinió | Entrar en pànic per guanyar el primer partit, per Ricard Pla
Just assenyalar l’àrbitre el final, les càmeres de la televisió se centraren en Jagoba Arrasate. Sense cap dubte, l’entrenador del Mallorca va ser el que va patir més durant tot el partit i sobretot en els darrer minuts, que degueren ser eterns. El tècnic basc segurament va fer més quilòmetres mentalment que els seus jugadors. També és cert que tots, amb més o menys encert, hi posaren molta energia, però no bon joc, per sumar els tres primers punts a Son Moix.
Una primera victòria que es va covar des del pànic que en alguns moments demostraren tenir els jugadors i també el cos tècnic, després de veure que s’havien avançat en el marcador gràcies al primer gol del japonès Asano i en una jugada que va sorprendre a tothom. Posar-se per davant en un partit al minut trenta-set després que no hagués passat absolutament res, va ser una injecció de moral molt important per anar fent el camí cap a la primera victòria. Més o menys com va transcórrer la segona part, durant la qual tampoc no hi va haver res destacable, llevat d’una bona oportunitat de Mateu Jaume i d’una intervenció de Leo Roman, que per primera vegada va deixar la porteria a zero.
Però, com dèiem, el pànic va aparèixer al camp i a la graderia. El Mallorca es va deixar dominar i aquesta vegada va aparèixer la solvència defensiva, la serietat i la concentració que no havia tengut en altres jornades. Evidentment, l’Alabès no és el Barça ni el Madrid, però s’ha de posar en valor la bona actitud de tot l’equip, sobretot defensivament.
El Mallorca agafa aire amb aquesta victòria per la mínima. El tècnic aconsegueix baixar les pulsacions i el futur immediat no és el mateix amb cinc punts a la classificació que amb dos. Per tant, és evident que la plantilla guanya un poc de tranquil·litat per anar a San Mamés, dissabte que ve, on haurà d’afrontar un partit gens còmode.
