Hora de escapar del fondo

«El miércoles tocamos fondo», aseguró Jagoba Arrasate ayer en la previa del partido ante el Alavés de esta tarde (18:30 horas/Movistar). Y es que el Real Mallorca, tras dos puntos de dieciocho posibles, ha firmado el peor arranque de su historia en Primera División. Los problemas deportivos, con un juego rácano e inefectivo, unido a los extradeportivos, han provocado llegar a una situación en la que la jornada siete la victoria sea innegociable si no se quiere avivar un fuego que ya se ha hecho demasiado grande.

Tanto el juego como el ánimo del Mallorca están en su punto más bajo desde hace mucho tiempo, pero no queda otra que sacar el partido adelante. Porque todo lo que no sea ganar esta tarde a los del Chacho Coudet supondrá que Son Moix empiece a mostrar el enfado que acumula desde hace varias semanas y apuntará tanto al terreno de juego como a los jugadores.

El choque, al que ambos equipos llegan con menos de 72 horas de descanso –otra fantástica gestión de LaLiga de Javier Tebas–, también supone el último partido que el Mallorca jugará en Son Moix hasta dentro de un mes. Tras enfrentarse al Alavés, lo harán con el Athletic Club y el Sevilla a domicilio, con un parón por selecciones entre medias. No será hasta el fin de semana del 26 de octubre cuando los de Arrasate vuelvan a jugar en casa, en este caso frente al Levante.

La idea de Arrasate para este choque es recuperar lo que llevó al equipo a sumar treinta puntos en la primera vuelta del curso pasado. Lo ha hablado con los jugadores y la intención es esa; otro asunto es que los futbolistas estén por la labor.

Por ello, el de Berriatua apostará por su once de gala, con una defensa de cuatro en busca de mayor presencia en el centro del campo y de mayor capacidad de presión en ataque. La duda entre Morey y Maffeo en el lateral no se resolverá hasta antes del encuentro, mientras que Valjent, Raíllo y Mojica tienen asegurado su puesto.

En el centro del campo, Morlanes, que descansó en Donosti, volverá a recuperar su sitio, en principio junto a Samu Costa, con Darder, Pablo Torre y Asano, que tampoco jugó ante la Real Sociedad, por delante. Arriba, Muriqi será el único delantero.

Por su parte, los de Eduardo Coudet llegan a la isla con ocho puntos tras empatar en Getafe en un partido en el que mereció más. La mayoría de los goles del equipo vasco han llegado a balón parado o en la jugada posterior, por lo que la estrategia y los lanzadores y rematadores que estén en el terreno de juego serán fundamentales en un partido en el que los albiazules intentarán repetir el guion del último choque a pesar de acabar en empate.