El Mallorca dispara las alarmas

Suena a temeridad disparar las alarmas en la jornada seis, pero este Mallorca está dando motivos para ponerse nerviosos. Los dos puntos de dieciocho posibles en este arranque liguero es un mal bagaje, pero una minucia comparada con las terribles sensaciones que desprende el equipo. Y lo peor es que el entrenador, Jagoba Arrasate, parece estar desnortado. Y esto sí que es un problema que se debe solucionar lo antes posible para no seguir cayendo en barrena hasta que la situación sea irreversible.

Los bermellones han transmitido muy malas vibraciones en líneas generales, por mucho que ya se hayan enfrentado a Barcelona (0-3), Real Madrid (2-1) y Atlético (1-1). El calendario era terrible, pero no es el qué, es el cómo. Están lejos de ser un equipo valiente e incómodo, con personalidad para mirar hacia adelante y contundente en la destrucción del juego, justo lo que reclama Arrasate desde que pisó por primera vez Son Moix.

No hay ni rastro del grupo que empezó a enamorar ahora justo hace un año, prácticamente con los mismos jugadores, con unos automatismos y una fluidez en el juego que ahora solo son un bonito recuerdo. Todo eso se ha esfumado para mostrar una versión muy fea, sin dinamismo para crear, con dudas para destruir e inocente arriba, a pesar de los cuatro goles de Muriqi.

La triste imagen ante la Real Sociedad no es un espejismo. La derrota en el Reale Arena, con el gol de Oyarzabal (1-0) ha echado leña al fuego porque, salvo en contados momentos, el equipo no ha estado a la altura de las exigencias. Ni siquiera con superioridad numérica, ante el Espanyol -toda la segunda parte- y Atlético de Madrid -desde el minuto 73-, fue capaz de sacar ventaja en el marcador.

En defensa, a pesar de la insistencia del técnico en apostar por la línea de cinco, sigue concediendo demasiado. En las bandas sufre mucho y hasta Raíllo, clave desde hace tantos años, parece vulnerable en el eje. Los baleares son el tercer equipo que más ha encajado en lo que se lleva de Liga, con once goles, con un dato demoledor. El curso pasado tuvo que jugar catorce partidos, ocho más que ahora, para recibir el mismo número de tantos. No ser fiable atrás es una muy mala noticia para un conjunto que no va sobrado de talento y que sufre para batir al adversario.

No obstante, mirar solo hacia atrás es un error porque en el centro del campo falta dinamismo e intensidad, juegue quien juegue, entre otros aspectos. Y eso no ayuda a alimentar el juego de los atacantes, muy previsibles a la hora de intentar crear peligro.

Arrasate está obligado a sacar rendimiento a su pizarra y a exprimir a unos futbolistas que no están dando la talla. Y eso es tan importante como que el preparador acierte. Otro tema son los mimbres que maneja el vasco, un detalle que obliga a cuestionar las decisiones del director deportivo, Pablo Ortells, en la confección de la plantilla. Está por ver cómo madura el proyecto, pero da la impresión de que faltan piezas que eleven el nivel de una plantilla que no se ha renovado, otro punto que está sobre la mesa.

El partido ante el Alavés de este sábado (18:30 horas) es fundamental, toda una oportunidad para respirar porque el ambiente empieza a ser insoportable.