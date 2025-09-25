Al Mallorca no le funciona con defensa de cinco

A Jagoba Arrasate no le sale la defensa de cinco. Los laterales estuvieron en paralelo con los tres centrales y, en prácticamente ningún momento, llegaron a la línea de fondo. Salió con el autobús porque, además, apostó por Mascarell y Antonio Sánchez en el centro del campo junto a Pablo Torre. El objetivo principal, que fue no encajar, no se cumplió. Cuando la Real Sociedad marcó, pareció que no había ningún plan para buscar el empate más allá de algún balonazo a Vedat Muriqi para que lo bajara y lo corriera Mateo Joseph, que no estuvo afortunado de cara a gol.

El técnico de Berriatua confesó que no le gustó la la línea de zagueros contra el Atlético de Madrid y este miércoles ante la Real Sociedad nada cambió, que además la justificó como la mejor decisión antes del encuentro. El dominio realista fue abismal. Las estadísticas son claras: 17 disparos, once saques de esquinas, cuatro ocasiones claras y una expectativa de 2’37 goles esperados.

Leo Román volvió a ser el mejor. No hizo ninguna parada antológica, pero sí tuvo varias actuaciones de mérito, sobre todo a Barrenetxea. Luego, ya sin David López en el terreno de juego, Raíllo evitó un gol bajo palos de un disparo de Take Kubo. Estuvo más cerca la sentencia que la igualada.

El plan que trazó Arrasate no funcionó. Con la defensa de cinco zagueros se perdió capacidad de combinación y el recorrido que se le suponía a los carrileros no lo tuvieron. Con media hora por delante, Arrasate cambió a cuatro zagueros, pero la respuesta del equipo fue insuficiente. Es cierto que mejoraron en ataque, aunque en ningún momento forzaron a Remiro.

Lo que está claro es que el fundamento de que con más defensas se consigue más solidez atrás, es erróneo en este caso. El Mallorca es el tercer equipo de la Liga que más goles ha recibido, con once en total. Una cifra muy elevada que de media da 1’83 por encuentro.

Llama mucho la atención como la temporada pasada alcanzó la jornada 13 con tan solo diez tantos en contra y, para llegar a once, se tuvo que esperar a la visita al campo de Las Palmas, donde se ganó y el equipo acabó con 21 puntos el decimocuarto partido liguero. Sucedió hace menos de un año y se jugaba con cuatro defensas, pero parece que pasó hace mucho más tiempo.