LaLiga perjudica al Mallorca

67 horas. Ese es el tiempo exacto de margen que tendrán los jugadores del Mallorca antes del partido de este sábado contra el Alavés después de acabar cerca de la medianoche el choque contra la Real Sociedad. Es un margen insuficiente de descanso, que perjudica gravemente a la plantilla de Jagoba Arrasate en un duelo crucial para los bermellones.

No es una norma, pero sí una recomendación tanto de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) como de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro) que se respete el descanso mínimo de 72 horas entre partidos de fútbol.

El cuerpo técnico del Mallorca sí ha modificado sus rutinas para el partido de este sábado. Este miércoles el técnico de Berriatua dejó claro en la rueda de prensa que “llegarían a las tantas” y más que preparar, el objetivo es “recuperarnos bien para competirlo de la mejor manera". Por eso, ha cambiado los horarios de los entrenamientos. Normalmente lo hacen por la mañana, en cambio tanto este jueves como el viernes lo harán a las 18 horas, en una clara muestra de que los horarios impuestos por LaLiga modifican la rutina de los futbolistas, sin queja pública de la entidad bermellona, que esta tarde presenta su club de negocio en el Estadi Mallorca Son Moix a una hora en la que los jugadores seguramente seguirán en Son Bibiloni preparando el duelo contra el Alavés.

Además, este miércoles el Mallorca jugó contra la Real Sociedad con dos días menos de descanso que los donostiarra en un encuentro donde Arrasate hizo varios cambios para buscar frescura.

Ancelotti encendió el debate

Después de vencer al Atlético de Madrid en la Champions la temporada pasada, LaLiga programó un partido del Real Madrid con 67 horas de descanso y el técnico del club blanco, Carlo Ancelotti, levantó la voz: “No lo entiendo, lo mínimo son 72 horas; se prioriza el dinero, los derechos de televisión... no la recuperación de los jugadores. Porque preparar un partido cada tres días... los jugadores no tienen tiempo para recuperar. No se puede. Pero es lo que hay”.

Sus quejas causaron efecto y la AFE respondió de inmediato: “Consideramos fundamental que los jugadores dispongan de, al menos, 72 horas de descanso entre partidos para preservar su estado de salud, tanto a nivel físico como mental. Un criterio marcado, además, por las recomendaciones de FIFPRO, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales, de la que AFE es miembro fundador”. Y añadió: “Como ya acordó AFE en 2020, tanto con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como con LALIGA, a raíz de la crisis sanitaria, el intervalo mínimo entre partidos para preservar la salud de los jugadores sería de 72 horas. Ante el mayor riesgo de lesión y el deterioro por la fatiga posterior al juego que sufren los futbolistas, para AFE siempre ha sido innegociable que los jugadores que participen en dos partidos a la semana tengan un tiempo de recuperación de entre 72 y 96 horas”.

FIFA tampoco obliga, pero sí lanza un deseo: “Ha establecido un grupo de trabajo que buscará realizar modificaciones futuras en el calendario, partiendo de las siguientes premisas: idealmente un mínimo de 72 horas entre dos partidos”.

Este año el Real Madrid, a pesar de ya haber comenzado la Champions, siempre ha tenido como mínimo 72 horas de descanso entre los partidos.

Alavés y Mallorca, sin margen de descanso

Ambos conjuntos se enfrentarán este sábado a las 18:30 horas sin prácticamente tiempo de recuperación. El Alavés acabó este miércoles a las 21 horas su encuentro contra el Getafe, mientras que el Mallorca salió pasada la medianoche de Anoeta en su derrota contra la Real Sociedad y llegó a las tantas de la madrugada a la isla.

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, ya se quejó del calendario. El miércoles 1 de octubre se miden al Borussia Dortmund a las 21 horas y el día 4 al Mallorca en Bilbao a las 18:30 horas. “No hay motivo para ponerlo antes y sí razones para ponerlo después”, señaló.

Ninguno de los dos equipos tendrá las 72 horas de descanso y futbolistas como Antonio Raíllo, Martin Valjent, Leo Román y Vedat Muriqi, si vuelven a ser titulares, que todo apunta a eso, jugarán tres partidos en seis días. Algo que puede pasar factura al equipo.