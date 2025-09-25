Alfonso Díaz apoya a Jagoba Arrasate

Por si había alguna duda, Alfonso Díaz ha dejado claro en el primer día del RCD Mallorca Business Club que Jagoba Arrasate cuenta con el total respaldo del club. El CEO de Negocio de la entidad mallorquinista ha apuntado que "hay que tener tranquilidad" a pesar de la pésima imagen del equipo en San Sebastián y de solo llevar dos puntos en seis jornadas. "Hay que tener tranquilidad. El inicio no es el que deseamos. No está siendo bueno y es evidente. Hemos tenido rivales de altura. Lo que tenemos que hacer es pensar en el siguiente partido. Tenemos una gran oportunidad de sacar tres puntos ante el Alavés. Necesitamos a nuestra afición. Este es el camino para salir de este mal inicio de temporada", ha asegurado.

El directivo bermellón ha reconocido que todos en el club están dolidos por la situación que atraviesa el equipo: "Estamos convencidos de que le podemos dar la vuelta, con la responsabilidad de que tenemos que darle la vuelta a estos resultados. Ayer (por el miércoles) fue un partido duro, sobre todo la vuelta, a altas horas de la madrugada".

Díaz aseguró que los de pupilos de Arrasate pueden poner fin a la racha negativa. "El equipo está bien. En los partidos anteriores el equipo dio la cara. Hay que confiar y pensar en que vamos a salir adelante", concluyó.