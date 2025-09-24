Opinión | Entre poco y nada, otra derrota, por Gabriel Forteza

Un partido más este Mallorca ofreció una imagen mediocre.

Dificultades en defensa, nula creatividad en el centro del campo e ineficacia en ataque es el resumen de un equipo que no da la talla, que se pierde en un juego lento y sin criterio y que, si los datos no me fallan, establece un récord nefasto de inicio de temporada, el de no ganar en las seis primeras jornadas.

Con buen criterio, Arrasate decidió hacer rotaciones ante la acumulación de partidos, tres de domingo a domingo, pero no le salió bien.

Los laterales no aportaron nada especial, en el centro del campo Mascarell se lesionó y primero Pablo Torre y después Darder no tuvieron capacidad creativa.

Y la dupla Joseph-Muriqi no tuvo su día.

Con los cambios, no varió nada, y los bermellones se fueron de vacío.

Dos puntos de 18 son cifras terribles en sí, y porque remontar se hará muy cuesta arriba.

En seis partidos el Mallorca solo ha sumado dos empates futo de dos arreones finales cuando se veían perdidos ante Celta y Atlético, y lo demás ha dejado mucho que desear, fuera contra los grandes, acabando con nueve o con las excusas que se quieran, pero lo cierto es que el equipo no juega a nada y los resultados son una muestra.

Alavés y Athletic completarán en los dos próximos partidos la tripleta contra los equipos vascos. De obligado cumplimiento será ganar al Alavés y en San Mamés, la papeleta no será fácil.