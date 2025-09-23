El Real Mallorca hará una ampliación de capital de 8'6 millones de euros, según ha podido saber este diario. Andy Kohlberg, como ha explicado en más de una ocasión, quiere que el club bermellón se consolide entre los diez primeros de la clasificación. No son solo palabras, sino también hechos que demuestran el compromiso de la propiedad americana en el crecimiento y en la estabilidad de la entidad.

El objetivo de esta inyección económica es mantener la calidad de la plantilla y haber tenido la oportunidad de adquirir a jugadores con mucha proyección como Pablo Torre o Jan Virgili que, curiosamente, su precio ronda la cantidad de la ampliación de capital.

El Mallorca crece año a año. Para esta temporada el club ha aumentado en más de dos millones de euros su límite salarial respecto al curso anterior y, en su quinto curso en Primera División, se ha convertido en el undécimo equipo de LaLiga que más dinero puede utilizar en la confección de su plantilla: 60'91 millones de euros, según los datos facilitados por LaLiga.

En sus cinco última campañas en la élite del fútbol español ha ido escalando puestos en materia económica en: en el curso 21/22 ocupaba el último puesto de la tabla, subió al decimosexto, llegó al duodécimo y en las últimas dos campañas es undécimo.

La anterior ampliación de capital

La propiedad del Mallorca se rascó el bolsillo para sufragar todos los gastos de la reforma de Son Moix. La entidad realizó una ampliación de capital de 14.710.900 euros, que anunció el 26 de noviembre de 2022 y que se hizo oficial poco tiempo después. Esa cantidad se destinó íntegramente a las obras del estadio, que finalizaron en enero de 2024, y las de la ciudad deportiva Antonio Asensio.

En la Junta General Ordinaria de Accionistas del 27 de diciembre de 2022 se aprobó ese nuevo paso de la propiedad, con el presidente Andy Kohlberg y Robert Sarver, máximos accionistas, a la cabeza, y que completa el crédito de 27 millones de euros que llega procedente del fondo británico CVC, que era insuficiente para financiar la totalidad del coste de la inversión que tiene sobre la mesa el Mallorca en cuanto a la mejora de sus infraestructuras.

La operación se llevó a cabo mediante la emisión de 1.570.000 nuevas acciones a 3 euros cada una, por lo que la ampliación es de 4.710.000 de valor nominal. Todo ello con una prima de emisión de 6,37 euros por acción (10.000.900 euros), que dejó la cifra final en 14.710.900 euros.