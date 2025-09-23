La opinión de Sebastià Adrover: ¿A qué quiere jugar Arrasate?

Este Mallorca de Arrasate no tiene cara y ojos. Es urgente que el técnico de Berriatua convierta a su equipo en reconocible porque, hasta ahora, ni siquiera él mismo está contento con lo que está viendo. Vaya por delante que el preparador vasco es de lo mejor que le ha podido pasar a este club en los últimos tiempos, pero es innegable que tiene una cuota de responsabilidad con lo que está pasando.

No hay ni rastro del sello que se las hacía prometer muy felices la pasada Navidad, con la cuarta mejor primera vuelta de la historia en Primera, a unos aficionados que ahora están inquietos. Desde entonces el rendimiento de este grupo se ha ido diluyendo como un azucarillo y, aunque solo se llevan cinco jornadas de esta Liga, da la impresión de que la tortura de la segunda parte de la pasada no ha terminado.

El ex de Osasuna quería un equipo valiente, con personalidad, aguerrido, de esos capaces de ser muy incómodos para el rival y que fueran capaz de presionar tras pérdida de balón como si la vida les fuera en ello. Nada más lejos de la realidad respecto a lo que se está viendo en este inicio de curso.

Y aunque todavía no hayamos sacado los abrigos del armario, el mallorquinismo ya tiene el gesto torcido. Da la impresión de que la pretemporada no ha servido para casi nada y de que está todo por hacer. Los líos de vestuario han afectado demasiado.

Por eso, la mano dura del vasco es imprescindible para reconstruir un equipo que esté dotado para competir con sus armas. ¿A qué quiere jugar Arrasate? Una de las claves del éxito será que lo tenga claro y consiga que sus pupilos le hagan caso y no se distraigan del objetivo común. El temor de que el ambiente se siga enrareciendo está ahí y las malas dinámicas en el fútbol son muy peligrosas. Por eso debe llegar un triunfo lo antes posible para respirar. No queda otra.