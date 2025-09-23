Un Mallorca sin identidad

Nunca sabes cómo jugará el Mallorca. Podría ser una virtud, pero es una derrota momentánea de Jagoba Arrasate porque el equipo no tiene ningún tipo de identidad después de jugar las primeras cinco jornadas. Ocupar puestos de descenso con dos puntos no es preocupante porque el calendario que han superado los bermellones en este arranque de Liga ha sido terrorífico. Por eso, hay que captar la atención en una idea de juego que da tumbos partido a partido.

La mejor noticia es que todavía es septiembre y que queda tiempo para intentar buscar una solución. De hecho, este miércoles se enfrentan a la Real Sociedad (21:30 horas, DAZN), que han comenzado todavía peor, y el sábado se miden al Alavés en casa (18:30 horas, Movistar) en dos encuentros que al menos se debería ganar uno.

Con la baja de Marash Kumbulla, que se lesionó el domingo en el isquiotibial después de forzar contra el Atlético, todo apunta a que volverá la línea de cuatro defensas. Porque, además, Arrasate reconoció que se equivocó con el planteamiento inicial y con la línea de cinco y que, paradójicamente, con la lesión del central albanés el equipo mejoró. Aunque tampoco lo hizo tanto. Es cierto que los colchoneros dejaron de tener tanto peligro, pero la superioridad bermellona solo llegó cuando se quedó con un futbolista más y buscó a la desesperada el gol del empate que sí consiguió.

En toda la primera parte contra los de Simeone, el Mallorca solo chutó una vez a portería. Lo intentó Martin Valjent desde fuera del área y Jan Oblak lo paró sin ningún tipo de complicación. Ese es un bagaje muy pobre para un equipo que sigue buscando una idea de juego, algo que parece que se ha alejado más después del parón de selecciones de septiembre.

Lo realmente preocupante es que en los últimos dos choques el cuadro palmesano solo creó peligro al tener superioridad numérica en el terreno de juego. Antes, tuvo muchos problemas para tener oportunidades. En ambos choques, el técnico de Berriatua apostó por cinco defensas y le marcaron cuatro goles. Una cifra demasiada alta, teniendo en cuenta que el domingo Leo Román fue el mejor del equipo, deteniendo un penalti y parando varias acciones de mucho mérito.

Solo hay un aspecto destacable: la eficacia de Vedat Muriqi. Contra el Espanyol anotó dos goles y ante el Atlético, en su única ocasión marcó. A la línea de cinco le faltó solidez, a la medular buscar asociaciones y a los dos delanteros saber dónde colocarse. En el campo se vio un equipo desdibujado sin saber qué hacer con el balón ni sin él. Hubo poca presión y menos ideas cuando se recuperaba la posesión.

Arrasate también admitió que tiene mucho por hacer. Pablo Torre y Sergi Darder todavía no se entienden sobre el terreno de juego, Mojica está muy lejos de su mejor nivel y, desde el banquillo, la solución más efectiva es atacar por acumulación esperando que una jugada aislada o un rechace sirve para sumar algún punto. Es pronto, pero el trabajo se le amontona al vasco.