Jagoba Arrasate: "Pocos jugadores repetirán mañana contra la Real Sociedad"

Jagoba Arrasate quiere que el punto que cosechó el Mallorca ante el Atlético de Madrid sirva como una “lanzadera”. “Era clave empezar sumando. En estos dos partidos lo tenemos que rematar”, ha declarado el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro frente a la Real Sociedad.

Tras el desgaste físico del choque ante los colchoneros, el de Berriatua ha confirmado que habrá muchos cambios en el once en una semana con dos partidos. Los txuriurdines, además, llegan al encuentro con casi dos días más de descanso.“Tuvimos un desgaste grande también por el tema emocional. Los que jugaron el domingo hoy prácticamente no han hecho nada. Necesitamos frescura, además ellos jugaron el viernes y tenemos que tirar de eso. Pocos jugadores repetirán mañana”.

“Va a haber cambios, hay gente desear entrar y yo confío en ellos también. Esperemos que podamos sacar un buen resultado”, ha añadido el entrenador bermellón sobre las rotaciones que habrá en la alineación.

El cuadro mallorquinista acumula tan solo dos puntos en cinco jornadas, lo que hace que sea vital seguir sumando ante los de Sergio Francisco. “Es momento para mantener la calma. No quiere decir que nos tengamos que relajar, pero estamos empezando y es verdad que llevamos un déficit de puntos. El partido de mañana es muy importante, muy importante”, ha remarcado Jagoba.

La Real Sociedad, al igual que el Mallorca, ha sumado también tan solo dos puntos de los 15 posibles. “Nos tenían mal acostumbrados los últimos años, siendo un habitual en Europa y ganando una final de Copa. Han perdido jugadores importantes y están en un proceso de cambio. Tienen esa necesidad de ganar también y tienen un entrenador que lo conozco bien y que estoy seguro de que va a mejorar al equipo”, ha comentado el preparador vasco sobre los txuriurdines.

“El último recuerdo fue bueno porque ganamos, pero no quiere decir nada para mañana. Son ligas diferentes, plantillas diferentes y también un entrenador diferente”, ha agregado el de Berriatua acerca de la victoria lograda la pasada temporada en Anoeta.

Uno de los que tiene opciones para entrar en la alineación frente al conjunto donostiarra es Toni Lato. Jagoba asegura que la competencia con Mojica se ha igualado este curso “Tienen una competencia sana, la veo bastante igualada. Lato hizo un buen partido en el Bernabéu y habrá opción para él esta semana”.

En la convocatoria del partido vuelve a entrar Javi Llabrés y no estarán Jan Virgili, que está ya con la selección sub-20, y Marash Kumbulla por lesión en el isquiotibial. “Javi está bien y a disposición de ayudarnos. A Marash lo perderemos durante unas semanas”, ha manifestado Arrasate.

“Ya sé que no está. No pasa ya por mi cabeza eso. Recuperamos a Javi y los que están tendrán que dar un paso al frente como lo dio Jan el otro día”, ha declarado sobre la ausencia de Jan Virgili, subrayando que su baja no afecta en los planes del equipo.

Otra novedad es la entrada de Javier Olaizola, jugador del filial. “Creemos mucho en él. Es un proyecto de jugador del primer equipo y además es un central zurdo, que es algo que no tenemos y con la baja de Marash queremos tenerlo con nosotros. Y es entre semana, no alteramos la dinámica del filial”, ha expresado sobre el joven defensa.

Sobre la fragilidad defensiva del equipo, que ha encajado 10 goles en estas cinco primeras jornadas, Arrasate insiste en que se trata de algo que va más allá de jugar con defensa de cuatro o de cinco: “Son más comportamientos defensivos del equipo. Más allá del dibujo, es más conceptos defensivos empezando desde arriba, ser más incómodos para el rival. Hemos encajado más de lo que tenemos que encajar”.

Un aspecto en el que Jagoba insiste para, además, sacar fruto del gran momento de forma de Muriqi: “Está acertado y hay que aprovecharlo. Además lleva un partido menos. Tenemos que rentabilizar más sus goles. Ojalá le dure su buen momento”.

“El reto ahora mismo es darle la vuelta a la situación. En eso estoy centrado, focalizado, motivado y confío en lo que pueda aportar yo también. Entiendo que un resultado positivo cambia todo, pero para hacer ello hay que hacer las cosas bien y no las estamos haciendo. Esa es la ilusión que tengo para mañana”, ha finalizado el técnico vasco.