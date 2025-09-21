Son Moix para coger aire

29 días después regresa el fútbol a Son Moix con un objetivo claro: que los resultados tapen todos los líos extradeportivos que inundan la actualidad del club. El Mallorca se mide hoy a las 16:15 horas (DAZN) al Atlético de Madrid, que también ha empezado mal la Liga y que además viene de hacer un gran esfuerzo el miércoles en la derrota contra el Liverpool en Champions (3-2).

Los bermellones necesitan puntuar. Solo llevan una unidad de doce, pero más allá de ser el penúltimo clasificado motivado por un calendario terrorífico, deben dar un paso al frente también en juego. La derrota contra el Espanyol ( 3-2) el lunes dolió y tienen que resarcirse cuanto antes para recuperar la dirección adecuada.

Arrasate tomará decisiones para volver a encontrar a aquel Mallorca que firmó la cuarta mejor primera vuelta de su historia en Primera División. Regresará la línea de cuatro defensas y todo apunta a que Mateu Jaume continúe como lateral derecho, Valjent y Raíllo seguirán siendo los centrales titulares y Mojica, el dueño del carril izquierdo. Kumbulla finalmente ha entrado en la convocatoria y Maffeo apunta a tener minutos en el segundo tiempo.

En la sala de máquinas también habrá cambios. Samu Costa tiene muchas papeletas de salir de inicio junto a Morlanes en el doble pivote, mientras que una de las dudas del técnico bermellón será elegir entre Darder o Torre porque los dos parece muy difícil que tengan un puesto en el once titular. Entonces, quienes tienen muchas posibilidades de empezar el choque son Asano y Virgili por las bandas, aunque no se descarta ni la aparición de Antonio Sánchez para dar solidez, ni que Mateo Joseph juegue caído a una banda, ni incluso que Marc Domènech, que jugó muy bien cuando salió contra el Espanyol, pueda comenzar el partido. Lo que está claro es que Muriqi, que ha marcado los últimos tres goles del equipo, será la referencia ofensiva y el principal peligro para la meta de Oblak.

Precisamente, el Atlético de Madrid llega necesitado con cinco puntos en cuatro jornadas, pero con muchas bajas. Ni Baena, Almada, Cardoso y Giménez estarán disponibles para Simeone y Hancko y Julián Álvarez serán duda hasta el último momento. El técnico argentino no cambiará mucho el once con respecto a la derrota del miércoles con hombres aparentemente fijos como Jan Oblak, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Pablo Barrios, Giuliano Simeone o Nico González, más la probable entrada de Koke Resurección.

El Mallorca necesita recuperar buenas sensaciones y puntuar para dejar atrás todo el ruido alrededor del equipo, algo que necesita la afición para centrarse solo en lo deportivo.