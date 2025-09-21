Opinión | Cuestión de meritocracia, por Gabriel Forteza

En el minuto 81 se resolvieron algunas de las cuestiones de la reciente actualidad mallorquinista.

En ese momento entraba al terreno de juego sustituyendo a un compañero el ‘chico de la meritocracia’, aquel que en su día fue señalado por el posteriormente sancionado Dani Rodríguez; me refiero a Jan Virgili.

Minutos después, y tras una gran jugada individual puso el balón en la cabeza de Muriqi para que el kosovar empatara el partido.

Y poco después enlazó una serie de jugadas llegando hasta la línea de fondo y centrando, confirmando una revolución, la puesta en pie de la afición mallorquinista y una meritocracia que Dani Rodríguez, sentado en la grada, había puesto en duda en una rabieta de niño pequeño, cuando el niño era el que estaba en el campo.

La actuación de Virgili estuvo sustentada durante todo el partido por el Leo Román en la portería que todos conocemos, y por Vedat Muriqi que marcó su cuarto gol en cinco jornadas.

El tiempo pone a cada uno en su lugar, unos en el campo y otros en la grada, y lo malo es que el que estuvo en el campo se va ahora con la selección española al Mundial sub-20, y lo hace por méritos propios sin que nadie le ponga ni le quite la meritocracia adquirida.

Ahora bien, no dejemos que los árboles nos impidan ver el bosque: el Mallorca tiene dos puntos de quince gracias a dos impulsos y arreones al verse perdidos.