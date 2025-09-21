El Mallorca llega tarde

El Mallorca salva un punto en un encuentro que pudo perder perfectamente. Los bermellones suman una unidad 29 días después y cogen algo de aire gracias a un gran final de partido con mucho corazón y con mucho atrevimiento y descaro de Virgili. Muriqi evitó una nueva derrota tras empatar de cabeza gracias a un gran centro del extremo catalán, después que los de Arrasate se quedaran con uno más por la expulsión de Sorloth.

El Mallorca no entendió el partido. Jagoba Arrasate volvió a confiar en el 5-3-2 con dos variantes: entró Samu Costa por Pablo Torre y Asano por Mateo Joseph. Quiso devolver al equipo la solidez defensiva que tanto le caracterizaba, pero se convirtió en un espejismo más frágil que el de Javier Aguirre.

El Atlético de Madrid salió muy enchufado desde el primer minuto. Supo, quiso y comprendió rápidamente cuál era la mejor manera de hacer daño a la zaga bermellona. Leo Román despejó un córner de Raspadori que se envenanba con dirección a portería en los primeros compases en una clara intención de los de Simeone.

El Mallorca defendió muy metido dentro de su área por el empuje rojiblanco. Y, cuando tenían la pelota, la perdía rápidamente ante la falta de juego de la medular, sobre todo de Samu Costa y Sergi Darder, que rindieron por debajo de su nivel en el primer tiempo. El Atlético arrolló desde el principio a unos locales muy desdibujados. Leo Román, que salvó en varias ocasiones al equipo, paró un disparo de Barrios que casi acabó en gol porque el palo lo evitó.

Continuó el asedio. Y también el segundo penalti consecutivo de Raíllo después de unas manos innecesarias al tirarse para evitar un disparo de Hancko. Sin embargo, el portero ibicenco hizo un paradón a Julián Álvarez para mantener un milagroso empate a cero.

Ni la magnífica intervención de Leo hizo reaccionar al Mallorca. El Atlético siguió llegando con mucho peligro sin aflojar el ritmo hasta que, cerca del minuto 20, algunos aficionados se impacientaron y comenzar a silbar al equipo para tratar de zafarse del asedio visitante.

El Mallorca ganó metros, trazó alguna combinación e incluso Martin Valjent se atrevió a disparar. No causaron un excesivo peligro a la meta de Oblak, aunque al menos se sacudieron del agobio colchonero. El partido se calmó.

Lesión de Kumbulla, cambio de sistema

Después de unos minutos sin contratiempos, Kumbulla se tiró al suelo e hizo saltar las alarmas: se tuvo que retirar lesionado. Entró Pablo Torre y Arrasate cambió a una línea de cuatro defensas con el cántabro escorado a la izquierda y Darder de mediapunta.

Leo Román paró alguna más sin aparentes complicaciones y se llegó al descanso con la mejor de las noticias: un empate a cero con todo por decidir en el segundo tiempo.

Pareció que tras la salida de los vestuarios se iba a mantener la misma tónica con otra gran parada de Leo a Julián Álvarez, aunque en esta ocasión el equipo comenzó a sentirse más cómodo y el Atlético con menos gasolina.

Transitó de asedio a aburrimiento. Y ya le iba bien el Mallorca, que quería sumar de cualquier manera. Ambos entrenadores quisieron agitar el choque con varios cambios. Arrasate metió a Antonio Sánchez y Marc Domènech para ganar intensidad y pelea.

Aunque la mejor noticia llegó desde el VAR: Sorloth arribó tarde a un balón y clavó los tacos a Raíllo, que se saldó con expulsión del noruego. Todo se puso de cara. Sin embargo, aparecieron los fantasmas del lunes pasado y el Atlético cazó a la contra al Mallorca. Gallagher puso el 0-1. Se protestó una mano que precedió a la jugada, pero no fue dudosa para el VAR.

El de Berriatua buscó a la desesperada el empate con los últimos cambios disponibles. Abdón y Virgili, que debuto en Son Moix, entraron para sustituir a Morlanes y Mateu. Se fue con todo hacia el empate.

El extremo catalán hizo lo que mejor sabe hacer: encarar. Se buscó espacio y puso un caramelito a Muriqi que, de cabeza, empató el encuentro.

Se recuperó la vitalidad con más corazón que cabeza, alentados con los primeros regates que se vieron en Son Moix en mucho tiempo. Y, por instantes, se asemejó a los últimos minutos del Mallorca-Celta, pero con una gran diferencia: nadie en mucho tiempo debutó con tanto nivel con la camiseta bermellona como Virgili, que encandiló desde el primer instante al respetable.

El campo estaba inclinado y el asedio cambió de lugar, pero se llegó tarde y el Mallorca se tuvo que conformar con un empate después de unos malos 80 minutos.