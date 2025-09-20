Jagoba Arrasate: "Necesitamos mejorar en defensa sí o sí"

Jagoba Arrasate tiene claro que para que el Mallorca vuelva a sumar de tres, lo primordial es corregir la fragilidad defensiva que está mostrando el equipo en este inicio de liga. “Tenemos que conceder menos. Estamos mostrando fragilidad defensiva”, ha declarado el técnico en la rueda de prensa previa al partido frente al Atlético de Madrid.

“Si de algo se ha caracterizado el equipo ha sido de ser fuerte atrás. Es algo que hemos perdido. Necesitamos mejorar eso sí o sí. El equipo lo ha hecho otras veces y tiene que volver a hacerlo”, ha añadido.

El choque frente a los colchoneros es el último del calendario tan difícil con el que han empezado los bermellones. “Es un encuentro complicado. Vienen de hacer un gran partido en Champions en un escenario muy complicado. Si le añades que se han dejado puntos les hace más peligrosos”, ha manifestado sobre el conjunto de Simeone.

Acerca del fallo de Leo Román en el 2-0 ante el Espanyol, el entrenador vasco no ha querido personalizar en ninguno de los errores individuales. Para él, el problema es global: “No hay que señalar, el portero es a veces el que menos puede hacer. Tenemos que empezar la presión desde el primer delantero y saber cuándo hay que apretar, cuando hay que orientar, cuando hay que replegar. El equipo ya ha demostrado que puede hacer eso bien”.

El de Berriatua, preguntado por la elección del sistema, recalca la importancia de ser un equipo “incómodo” y le quita importancia al dibujo que pueda escoger, ya sea una defensa de cuatro o de cinco: “Hay cosas más importantes que el sistema. Hay intangibles en el fútbol mucho más importantes. El otro día nos hacen un gol de saque de banda, que ahí no tiene que ver mucho el sistema”.

“Más allá del sistema, lo importante es que seamos incómodos para el rival, estamos haciendo algunas cosas bien en ataque, Muriqi está en forma… pero no está siendo insuficiente”, ha agregado.

Una de las novedades en el encuentro de este domingo será el posible debut de Jan Virgili en Son Moix, quien “en principio”, tendrá que marcharse este lunes a la concentración con la selección española sub-20 para el Mundial, según ha expresado Arrasate. “El club ha hecho todo lo posible por retenerlo, hemos hecho la consulta FIFA. Lo importante es que está en la convocatoria para mañana, y a partir de ahí, ya hablaremos de si está o no”.

El que también puede jugar sus primeros minutos esta temporada en Son Moix es Pablo Maffeo, que ya disputó la segunda parte ante los pericos. “El primero en ganar autoestima después de jugar es él. Esos minutos ya le dan esa posibilidad de estar de lleno. Tenemos una semana de tres partidos, lo normal es que jueguen los dos”, ha comentado Jagoba, refiriéndose también a Mateu Jaume.

El técnico ha finalizado su comparecencia confirmando que la situación con Dani Rodríguez “no ha cambiado”. El de Betanzos sigue sin estar en una convocatoria en la que tampoco entra Javi Llabrés por molestias físicas.