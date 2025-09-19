Stanković resta dramatismo al caso Dani Rodríguez: "En todos los vestuarios pasan cosas como esta"

Jovan Stanković le resta importancia a todo el ruido externo que ha rodeado al Mallorca estas semanas con el caso Dani Rodríguez. “En todos los vestuarios pasan cosas como esta, en otros no sale a la luz y en este caso sí ha salido”, ha declarado el serbio a este diario sobre lo sucedido con el futbolista de Betanzos, que fue retirado de la capitanía y suspendido de empleo y sueldo durante diez días tras los dos comunicados en los que cuestionó públicamente a Jagoba Arrasate.

“Para el bien del club y de todos los que amamos al Mallorca esperemos que se olvide lo antes posible”, ha añadido la leyenda mallorquinista, que ha sido, junto a Virginia Torrecilla, uno de los protagonistas del evento ‘La Magia del Fútbol en las Barriadas’, celebrado esta mañana en Son Forteza.

De cara al encuentro de este domingo frente al Atlético de Madrid, Stankovic ha remarcado la importancia de que el mallorquinismo esté unido. “Es un partido importante, espero que venga mucha gente y que apoyen mucho al equipo. No digo que estemos en una situación complicada, porque estamos en el inicio de La Liga, pero todos juntos tenemos que salir adelante”, ha señalado el también exjugador colchonero, que ha querido restar dramatismo a la situación que atraviesa el club bermellón pese a llevar tan solo un punto de doce.

“Si hacemos un buen partido y sumamos los tres puntos, a partir de la semana que viene será más fácil. Yo confío en este equipo y en este entrenador, creo que vamos a hacer un buen año”, ha finalizado.