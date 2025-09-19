Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | RCD Mallorca

El Moviment Mallorquinista prepara una previa con paella y música

La asociación quiere aprovechar que el encuentro contra el Atlético es a las 16: 15 horas para organizar un buen ambiente horas antes del encuentro

Imagen promocional de la previa que prepara este domingo el Moviment Mallorquinista.

Imagen promocional de la previa que prepara este domingo el Moviment Mallorquinista. / Moviment Mallorquinista

Jaume A.

Palma

El Moviment Mallorquinista quiere que haya un buen ambiente para recibir al Atlético de Madrid este domingo a las 16:15 horas. La asociación ha organizado una previa en la Cafeteria Poliesportiu Son Moix para la afición bermellona con precios populares.

A las 12:30 horas empieza con música y también habrá bebidas a precios asequibles además de raciones de paella ciega con calamar, gambas, pollo y verduras por seis euros. A las 15 horas acaba porque el objetivo es claro: que Son Moix presente un ambiente magnífico desde el primer momento.

Noticias relacionadas y más

Para adquirir los tickets hay que enviar un correo con el nombre, cuántos se quieren y el justificante bancario del pago a movimentmallorquinista@gmail.com y el número de cuenta al que se debe hacer la transferencia es: ES71 0081 0159 6300 0169 9778.

TEMAS

Tracking Pixel Contents