Fútbol | RCD Mallorca
El Moviment Mallorquinista prepara una previa con paella y música
La asociación quiere aprovechar que el encuentro contra el Atlético es a las 16: 15 horas para organizar un buen ambiente horas antes del encuentro
El Moviment Mallorquinista quiere que haya un buen ambiente para recibir al Atlético de Madrid este domingo a las 16:15 horas. La asociación ha organizado una previa en la Cafeteria Poliesportiu Son Moix para la afición bermellona con precios populares.
A las 12:30 horas empieza con música y también habrá bebidas a precios asequibles además de raciones de paella ciega con calamar, gambas, pollo y verduras por seis euros. A las 15 horas acaba porque el objetivo es claro: que Son Moix presente un ambiente magnífico desde el primer momento.
Para adquirir los tickets hay que enviar un correo con el nombre, cuántos se quieren y el justificante bancario del pago a movimentmallorquinista@gmail.com y el número de cuenta al que se debe hacer la transferencia es: ES71 0081 0159 6300 0169 9778.
