El Mallorca sube algo más de dos millones de euros su límite salarial y supera a nueve equipos de LaLiga

El Mallorca aumenta más de dos millones de euros su límite salarial respecto a la temporada anterior y, en su quinto curso en Primera División, se ha convertido en el undécimo equipo de LaLiga que más dinero puede utilizar en la confección de su plantilla: 60'91 millones de euros, según los datos facilitados este viernes por LaLiga.

En sus cinco últimas temporadas en la élite del fútbol español ha ido escalando puestos en materia económica en los últimos años: en el curso 21/22 ocupaba el último puesto de la tabla, subió al decimosexto, llegó al duodécimo y en las últimas dos campañas es undécimo.

A pesar de mejorar su Límite de Coste de Plantilla Deportiva, Alfonso Díaz dejó claro el 2 de septiembre que la entidad bermellona hará una ampliación de capital. El CEO de Negocio del club, que no concretó cifras, sí aseguró que el objetivo era "seguir creciendo".

La última temporada de la que se conocen los resultados financieros, la 23/24, el Mallorca dio unas pérdidas cercanas a los ocho millones de euros. En cambio, todo hace indicar que para la 24/25 vuela a los números verdes después de que vendiera a Rajkovic y Gio González por más de diez millones en un año en el que no se hicieron grandes inversiones deportivas, aunque sí hubo grandes desembolsos para crecer en el apartado de negocio con apuestas de crecimiento como el RCD Mallorca Sports Clinic.

Por otra parte, el Barcelona redujo su límite salarial para esta temporada a 351,284 millones de euros, según los datos del Limite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), en los que el Real Madrid mantiene la mayor capacidad con 761,226 millones.

Respecto a la cifra del pasado febrero, el Barça baja de los 463 millones que tenía a los 351 actuales; el Real Madrid aumenta de 754 a 761 y el Atlético de Madrid aumenta de 314 a 326, tras el Real Madrid y el Barcelona.

El Sevilla mantiene la menor capacidad de LaLiga EA Sports con 22,139 millones.

En LaLiga Hypermotion la mayor cifra corresponde al Leganés con 14,773, seguido de Las Palmas con 13,377 y Valladolid con 12,165.

El incremento en ambas categorías ha sido del 4 % respecto al año anterior, con una suma global en la máxima categoría de 2.704 millones y en LaLiga Hypermotion a 200,107, con una cifras finales de compras y ventas que suponen las de la segunda mejor temporada después de la 2019-2020, según LaLiga.

El LCPD es el importe máximo que cada club puede consumir durante esta temporada 2025/26, que incluye el gasto en jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, así como en filiales, cantera y otras secciones.

Los conceptos incluidos en el LCPD deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Cada club propone a LaLiga su límite de Coste de la Plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, pero corresponde al Órgano de Validación de LALIGA aprobarlo o rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera de la entidad.