Horario y dónde ver el Real Mallorca-Atlético de Madrid

El RCD Mallorca regresará a Son Moix este domingo 29 días después de rascar su único punto de la Liga contra el Celta. El conjunto bermellón quiere olvidarse cuanto antes de la dolorosa derrota ante el Espanyol este lunes por 3-2. Raíllo cometió un penalti evitable en el minuto 81, que sirvió a los pericos para llevarse los tres puntos tras jugar con un futbolista menos toda la segunda parte.

Poco a poco, se empieza a respirar normalidad en Son Bibiloni. Hace seis días que Dani Rodríguez se ha reincorporado con el resto de sus compañeros a los entrenamientos y las miradas han pasado de centrarse en lo extradeportivo a preocupar solo lo que ocurre en el césped.

El equipo de Jagoba Arrasate tiene un debe en estas primeras cuatro jornadas: mejorar la fragilidad defensiva. Ha encajado nueve goles en los primeros cuatro encuentros y de allí vienen los males del equipo para puntuar. Con solo una unidad en las primeras cuatro jornadas, necesita mejorar sus registros para dejar atrás los puestos de descenso y que las aguas se calmen por completo en Son Moix.

En el plano deportivo, Kumbulla no entrenó el jueves y todo hace indicar que el técnico de Berriatua volverá a apostar por una línea de cuatro defensas. Javi Llabrés tampoco se ejercitó el jueves, pero su regreso a las convocatorias está al caer.

A Jagoba Arrasate se le da mal Simeone. De las catorce veces que se han enfrentado en trece ha vencido el técnico argentino y es una auténtica bestia negra para el de Berriatua.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega después de perder 3-2 contra el Liverpool este miércoles en su debut esta edición de la Champions League.

El partido, correspondiente a la jornada 5 de Liga, se disputará este domingo día 21 a partir de las 16:15 horas. Podrá verse en televisión a través de DAZN.