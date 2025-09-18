Joan Forteza, 65 años de un gol para siempre

“Sin este hombre no se entendería el Mallorca”, expresa un cliente del bar Sa Dragonera cuando ve entrar a Joan Forteza. “Recuerdo, de niño, verlo jugar. Todo el mundo habló de su gol durante semanas”, añade emocionado. Y es que hace 65 años que el “señor Joan”, tal y como lo conocen en su establecimiento predilecto en el que cita a este diario, estampó su nombre para siempre en la historia del club: el pollencí marcó el primer gol del Mallorca en Primera División.

La colección de imágenes históricas de Joan Forteza lo acompaña en su encuentro con este diario. Fotos de la alineación del Mallorca en 1959, de un gol contra el Hércules o de una celebración en autobús en Cort salen de su bandolera. Todo esto, junto con unas páginas que recogen, como buen pollencí, el “Visca Pollença!”, himno del pueblo. No hay lugar a dudas de que son sus dos grandes pasiones. Café con leche en mano y con las imágenes extendidas sobre la mesa, Forteza comienza a tejer sus recuerdos.

Era el 18 de septiembre de 1960. Con el equipo recién ascendido, el Lluís Sitjar se llenaba para ver a los suyos por primera vez en casa en la máxima categoría del fútbol nacional. Tras una primera jornada en la que perdieron contra el Betis, el Mallorca se enfrentaba al Racing de Santander. “Fue un gran centro desde la derecha de Julià Mir, que se aprovechó de que el portero estaba muy adelantado y hacia la izquierda, y por eso fue fácil para mí marcar de cabeza”, recuerda sobre su histórica diana.

Joan Forteza muestra una alineación del Mallorca de la época. / B. Ramon

Mucho se ha hablado de ese gol con posteridad, pero ni su propio autor fue consciente de lo que significaba a la hora de marcarlo. No hubo una felicitación especial del entrenador del Mallorca, Juan Carlos Lorenzo, solo la euforia del estadio mallorquinista. “Era la segunda jornada de Liga e íbamos perdiendo contra el Racing. En aquel momento solo pensé que significaba el empate. Al final ganamos el partido y sumamos los dos primeros puntos [en aquella época las victorias contabilizaban dos puntos] de la temporada”, relata.

Con el tiempo, el exjugador se dio cuenta de la trascendencia de aquel tanto: “Es ahora cuando comprendo la importancia de aquel ascenso y lo que significó aquel gol para la sociedad mallorquina. Fue extraordinario, porque además lo fabricamos entre dos futbolistas mallorquines”. Y no fue, ni mucho menos, el único gol del mediocentro. El pollencí, que jugó 283 partidos oficiales con el Mallorca en los que marcó 91 tantos –86 encuentros en Primera–, no era delantero, pero estaba casado con el gol. “Era muy agresivo y me gustaba mucho el gol. Era de los que corría mucho, nunca me escondí en un contrapié, y a veces marcaba goles importantes”, explica.

Joan Forteza es historia viva del Mallorca. Tanto él como sus compañeros, en la temporada 60/61, pusieron la primera piedra de lo que es el Mallorca a día de hoy. Como él mismo afirma, después de subir al equipo desde Tercera División, “estar en Primera era un tesoro”. “Jugué diez años en el Mallorca y ahora aún sigo vinculado a este club, la historia no se puede borrar. En 1960 pusimos las bases de este gran club que es ahora. Nunca pensábamos que con el tiempo alcanzara esta importancia para la sociedad mallorquina”, cuenta.

El pollencí marcó el primer gol de la historia del Mallorca en Primera División. / B. Ramon

A día de hoy, Forteza sigue de cerca al club de su vida. “El Mallorca lo ha hecho bien en los últimos años. Lo importante es seguir manteniendo la categoría”, afirma sobre su situación actual. Ante la falta de victorias en el inicio de la liga 2025/26, el ex jugador bermellón opta por el optimismo: “Anirà bé”.

Hace 65 años que Forteza abrió el camino de la máxima categoría del fútbol español para un Mallorca que, con trabajo, humildad y sabiendo de dónde venía, empezó a escribir una historia de Primera. Un legado que, tras resurgir desde la antigua Segunda B, el club bermellón tiene la oportunidad de seguir alimentando y mantener ese “tesoro” del que el pollencí se siente tan orgulloso. De Forteza a Muriqi, autor del gol número 1.367 contra el Espanyol, una infinidad de alegrías bermellonas. ¿Quién será el siguiente?