LaLiga denuncia cánticos contra Sergi Darder en el campo del Espanyol

LaLiga ha incluido en su informe a la Comisión Antiviolencia que realiza al finalizar cada jornada una denuncia por cánticos ofensivos dirigidos a Sergi Darder, jugador del Real Mallorca, en el campo del Espanyol.

En su escrito, la patronal especifica que «de acuerdo a la información aportada a esta Liga Nacional de Fútbol Profesional por parte del representante oficial de la misma en el partido, denominado Director de Partido, así como de otros canales de información», explica lo sucedido en el estadio de Cornellà-El Prat, en donde el Mallorca jugó esta pasado lunes (derrota por 3-2).

Según relata LaLiga, «en el minuto 44 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Cornellá, sectores 109, 110, y 111, e integrantes de la grada de animación ‘Grada Canito’, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 18 segundos el cántico ‘ Sergi Darder, hijo de puta’ , dirigido al jugador visitante».

En el documento, LaLiga también especifica las medidas de prevención de la violencia que el RCD Espanyol aplicó antes y durante el encuentro, destacando, entre otras, que «antes del inicio del encuentro se emitió un mensaje a través de la megafonía en el que se solicitaba a los seguidores que se abstuviesen de realizar insultos ni actos antideportivos». «También el club dio la bienvenida por megafonía a los aficionados y la expedición del RCD Mallorca», añade.

Con respecto al sector desde el que se entonaron los cánticos contra Sergi Darder, señala: «La zona donde se ubica el Grupo de Animación local ‘Grada Canito’, en los sectores 109, 110, y 111 del estadio, se encuentra separada del resto de sectores de ese graderío por paneles altos de metacrilato. Asimismo, durante el partido el club despliega numeroso personal de seguridad en sus alrededores».

También contra Rafa Mir en Sevilla

El Espanyol-Mallorca no fue el único estadio en el que se produjeron incidentes o conductas inapropiadas, ya que también se profirieron insultos contra el futbolista Rafa Mir (hijo de mallorquín ,aunque nació en Cartagena) en el estadio Sánchez Pizjuán, durante el Sevilla-Elche: