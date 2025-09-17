Alfonso Díaz: "Este vestuario es un diez y está unido"

Alfonso Díaz ha mostrado su confianza este miércoles en Esporles, en la inauguración de la Penya Mallorquinista Es Brollador, en revertir la mala dinámica del equipo, que ha sumado un punto de doce posibles. "No hay ninguna duda de que vamos a salir adelante. Hay que tener optimismo y llegarán los resultados", ha explicado el CEO de Negocio del club después de dejar claro que no hay problemas en la plantilla. "El vestuario está unido, son muy profesionales. Hemos vivido estas situaciones, ya llevamos diez años aquí y hemos tenido situaciones de club con descensos y demás. Este vestuario es un diez y estamos aquí por ellos. Son profesionales, lo están dando todo aunque los resultados no estén saliendo", ha subrayado.

De hecho, el dirigente ha evidenciado su cariño hacia la figura del entrenador. "A Jagoba le veo bien. Estamos centrados en LaLiga y estamos concentrados en el próximo partido", ha señalado. "Hemos empezado la temporada seguramente no como queríamos, pero creo que el equipo está bien y convencido y hemos dado la cara, aunque los resultados no sean los que deseamos", ha afirmado.

Díaz, que no hablaba públicamente desde el 2 de septiembre, tras el cierre del mercado de fichajes, no ha querido profundizar sobre la polémica suscitada con Dani Rodríguez. "El tema ya quedó zanjado y ahora mismo es un jugador más del equipo", ha comentado antes de pedir el apoyo de la afición para el duelo de este domingo (16:15 horas) ante el Atlético de Madrid en Son Moix. "Hay tres puntos y es importante que estemos unidos y juntos, llenar el campo y animar a los nuestros para sacar los tres puntos", ha finalizado.

Pablo Ortells

Pablo Ortells, por su parte, está convencido de que Jagoba Arrasate podrá elevar el nivel del equipo tras este mal inicio. "El míster tiene mucha personalidad. Es el primero que sabe cómo cambiar la situación y darle la vuelta", ha señalado. El director deportivo del Mallorca quiere dejar atrás la polémica desatada con Dani Rodríguez. "El caso de Dani lo damos por cerrado y solucionado. Tenemos un grupo sano en el vestuario", ha finalizado.