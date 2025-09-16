Fútbol | RCD Mallorca
La opinión de Gabriel Forteza: Sin puntos de sutura
El Mallorca regresa de Barcelona sin puntuar e instalado en la zona de descenso.
No obstante, el partido ante el Espanyol fue una auténtica montaña rusa.
Para empezar, un Mallorca insulso, triste y apocado ya perdía 2-0 a la media hora. La imagen del equipo era la previsible tras los acontecimientos vividos recientemente.
Pero el fútbol genera cambios anímicos de la nada cuando menos te lo esperas y en los dos minutos finales de la primera parte, un penalti transformado por Muriqi y la expulsión de un jugador del Espanyol cambió el rumbo del partido.
En la segunda parte, dos cambios valientes de Arrasate dieron paso a un Mallorca dominante y dueño del juego con premio al empatar el marcador con otro gol de Muriqi.
El Mallorca se había sobrepuesto y tenía contra las cuerdas al rival hasta que un penalti inocente, evitable e infantil de Raíllo, acabó dándole la victoria a los catalanes.
Nada hacía presagiar la oportunidad de sumar puntos de sutura tras una crisis de vestuario muy importante, pero llegada esa posibilidad, todo se fue por la borda a diez minutos del final.
Lo cierto es que este Mallorca, con y sin Dani Rodríguez, con crisis interna, con divisiones que causan malestar y a la espera de recibir al Atlético de Madrid, sigue sin ganar, solo tiene un punto fruto de un empate milagroso y a todo lo demás solo falta que empiecen los nervios.
