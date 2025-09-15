Al fin vuelve el fútbol para el Real Mallorca

El fútbol, tras dos duras e inacabables semanas, toma al fin la palabra para el Real Mallorca. Han sido 14 días de jaleo, comunicados, respuestas, sanciones y reacciones, pero finalmente el conjunto bermellón regresa a LaLiga. Lo hace a domicilio, en lunes y ante un Espanyol enrachado (21 horas/Movistar), pero cualquier cosa es mejor que seguir esperando más comunicados.

Puesto punto y final –o eso parece tras la comparecencia pública de Jagoba Arrasate– al turbio asunto con Dani Rodríguez, el conjunto que dirige el de Berriatua llega a Cornellà no con urgencias clasificatorias, pues todavía se está en la jornada 4, pero sí con la necesidad de dar un paso más. La canción del calendario terrible ya ha superado la etapa más difícil que eran Barcelona y Real Madrid. Y hay que empezar a puntuar, si puede ser de tres, para no acostumbrarse a tener que mirar al fondo de la tabla para ver el nombre del Mallorca.

Y es que una victoria ayudaría a aliviar la tensa situación que se respira por todos lados. La sensación de guerra interna que acompaña al club y al vestuario desde hace tiempo solo puede reducirse en caso de que los resultados acompañen. Con triunfos la alegría es más fácil de encontrar. Ahora bien, en caso de acumular derrotas... el problema puede coger más y más volumen.

Con Maffeo de regreso a una lista tras no fructificar su deseada salida y habiendo pedido disculpas, Jagoba tiene a todos sus futbolistas a disposición para el choque. La principal duda que ha mantenido ocupado al cuerpo técnico ha sido decidir si optar por una defensa de cinco, en busca de mayor fortaleza atrás y dar posibilidad a los carrileros para sumarse al ataque, o hacerlo con cuatro y asumir más riesgos a la hora de acompañar a los futbolistas de ataque.

El sistema con tres centrales lo empleó en el segundo tiempo frente al Celta y en los noventa minutos ante el Real Madrid, por lo que no es descartable que lo vuelva a utilizar esta noche en Cornellà. Si fuese así, Kumbulla, que vuelve a su antigua casa, entraría en el once, con Mateu Jaume en un costado y Lato, que rindió a gran nivel, en el contrario.

En el centro del campo el trivote compuesto por Morlanes, Darder y Torre funcionó bien en el Bernabéu, aunque en caso de buscar algo más de protección, Samu Costa podría ser titular. Arriba, Muriqi es inamovible y su acompañante, en busca de velocidad a la contra, apunta a Asano.

El Espanyol, por su parte, recibe al Mallorca en un momento dulce, ya que los blanquiazules han sumado siete puntos de los nueve posibles en este inicio del curso, y esperan alargar la buena dinámica ante su afición.

Los de Manolo González, de todas formas, son conscientes de que el cuadro balear se ha medido a Barcelona (0-3) y Real Madrid (2-1), por lo que recela de sus cifras. Los catalanes tienen los pies en el suelo, conscientes de que deben mantener su intensidad y concentración para amarrar los tres puntos en el RCDE Stadium. El parón liguero ha servido para que los nuevos fichajes se acoplen al equipo, además de pulir automatismos.