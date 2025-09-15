Muriqi: "Tenemos que espabilar lo antes posible"

El Mallorca tiene que "espabilar lo antes posible". Así lo ha expresado Vedat Muriqi ante los micrófonos de Movistar tras la derrota frente al Espanyol (3-2). El conjunto de Arrasate ha empatado el 2-0 inicial de los pericos, que se han quedado con uno menos con la expulsión de Pere Milla al filo del descanso. Pero un penalti cometido por Raíllo y transformado por Kike García a falta de diez minutos para el final le ha dado la victoria a los de Manolo González.

El kosovar, que ha sido el autor de los dos tantos del Mallorca, considera que la derrota "no es merecida", aunque admite que los dos primeros goles del Espanyol han pillado "dormido" al equipo. “Hicimos lo más difícil y hemos fallado en lo más fácil", ha reflexionado Muriqi sobre el encuentro ante los medios del club. Con tan solo un punto de doce, los bermellones se sitúan penúltimos en la tabla.

El próximo partido de los de Arrasate es este domingo en Son Moix frente al Atlético de Madrid. “Tenemos que estar a tope para salir de este mal sueño que estamos atravesando los mallorquinistas”, ha comentado el delantero sobre el choque ante los rojiblancos.

Con cuatro jornadas ya disputadas y habiéndose enfrentado ya a Barcelona y Real Madrid, Muriqi achaca los malos resultados a la dificultad del calendario y todo el ruido externo que ha rodeado al club estas semanas: "Necesitamos un poco de suerte. Tampoco nos favorece el calendario. Estamos jugando bien, pero el calendario y todas esas cosas que están pasando a nuestro alrededor no nos favorecen”.

De cara al encuentro ante los de Simeone, 'El Pirata' le pide a la afición apoyo y unión: “Yo solo le pido a la afición que nos unamos, que seamos uno, y contra el Atlético espero a todos los mallorquinistas ahí para sacar la primera victoria de la temporada”, ha finalizado.