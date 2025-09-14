Jagoba Arrasate: "Se me hace muy difícil por no decir imposible contar con Dani"

Jagoba Arrasate ha cerrado prácticamente la puerta a Dani Rodríguez. Después de sus dos desafortunados comunicados y de una suspensión de empleo y sueldo de diez días parece muy difícil que cuente más para el entrenador del Mallorca. "Quiero ejercer bien mi profesión y va a entrenar con nosotros. Ha cruzado una linea roja, ha vulnerado los códigos de un equipo y a mí se me hace muy difícil contar con un jugador que ha tenido ese comportamiento y ese pensamiento. A partir de allí seguirá entrenando”, señala.

El técnico bermellón ha ido más allá en su explicación de la situacion del futbolista de Betanzos: "Ahora mismo se me hace difícil contar con él, pero es uno más. Tiene contrato con nosotros, tengo que ejercer bien mi trabajo. Ha entrenado bien y nos puede ayudar en el día a día. Si depende de mí ahora mismo se me hace muy difícil por no decir imposible contar con un jugado con ese comportamiento".

Jagoba Arrasate en estas dos semanas se ha sentido respaldado por el club. "Esto no ha sido una cosa entre el jugador y el entrenador, hay dos comunicados que dañan el grupo, al vestuario y al club. La entidad toma la decisión de abrir expediente y el entrenado tiene que tomar decisiones como máximo responsable. El club y yo hemos ido de la mano y Kohlberg como máximo responsable, también", apunta.

Sobre la autodestrucción que avisó a finales de la Liga pasadó, sí la tiene en cuenta. "Se me ha pasado por la cabeza, hay que atajarlo y dar un paso al frente. Simplemente yendo normal es complicado llegar al objetivo. Va a ser un año difícil porque hay mucha igualdad. Necesitamos hacer un buen partido contra un equipo que ha hecho siete de nueve. Es momento de olvidarnos de eso y dar un paso al frente. Llevamos un escudo y está por encima de cualquier cosa", finaliza.