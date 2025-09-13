Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | RCD Mallorca

Una publicación del Mallorca de Dani Rodríguez indigna a los aficionados

La entidad bermellona sube una fotografía del jugador gallego después de ganar un juego en el entrenamiento

Mascarell, Dani Rodríguez, Vedat Muriqi y Antonio Sánchez fueron los vencedores del torneo de fútbol-tenis.

Mascarell, Dani Rodríguez, Vedat Muriqi y Antonio Sánchez fueron los vencedores del torneo de fútbol-tenis. / RCDM

César Mateu

Palma

Una publicación del Mallorca en redes sociales el día del regreso a los entrenamientos de Dani Rodríguez, después de estar suspendido de empleo y sueldo diez días, está indignando a los aficionados. La entidad bermellona ha compartido en Instragram una story (una imagen en la que los comentarios no los pueden ver todos los usuarios y que desaparece a las 24 horas) del jugador gallego junto a Omar Mascarell, Vedat Muriqi y Antonio Sánchez tras ganar al resto de sus compañeros al Fútbol-tenis que ha causado enfado entre los mallorquinistas.

Las reacciones no han tardado en llegar y todas van en la misma dirección: crítica al club por la falta de sensibilidad. Incluso el Moviment Mallorquinista, que representa a cientos de seguidores bermellones, ha mostrado su rechazo en redes sociales: "Des del Moviment apoyamos y estamos al lado de Jagoba Arrasate. Ni entendemos ni apoyamos la publicación, ya que es muy desafortunada".

La asociación ha criticado la publicación, ya que entiende que el futbolista de Betanzos debería perdón: "Somos los primeros que queremos el bienestar del equipo y el buen ambiente, pero para que pase, es necesario una disculpa pública".

El jugador gallego se ha reincorporado junto a sus compañeros en una sesión preparatoria del duelo contra el Espanyol este lunes en el RCDE Stadium. Este domingo Jagoba Arrasate dará la convocatoria y se espera que Dani Rodríguez no vaya a Barcelona.

