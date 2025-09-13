Dilema en la defensa en Cornellà

Apostar por la idea de una defensa de cuatro o resguardarse con una de cinco. La incógnita sobre qué formación emplear en la visita a Cornellà para medirse al Espanyol (lunes, 21 horas) es la principal duda que arrastra el Real Mallorcay Arrasate de cara al choque que cerrará la jornada 4 de Liga. La necesidad de una victoria tras solo un punto en las tres primeras jornadas empieza a incrementarse y, ante uno de los equipos más peligrosos al contraataque del campeonato, la elección de un sistema u otro puede marcar la diferencia.

La idea del técnico vasco siempre ha sido la de no jugar con tres centrales, pero la fragilidad defensiva mostrada en muchos momentos, unida a la falta de eficacia arriba, le llevó en la segunda vuelta de la temporada pasada a jugar con cinco atrás en los partidos a domicilio.

Este curso también lo hizo en la segunda mitad ante el Celta y en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, por lo que cualquier cosa puede suceder en el RCDE Stadium.

El Mallorca, que vive tranquilo por el centro, sufre mucho en los laterales. Da igual quién haya jugado en un lado u otro: con cuatro acaban sufriendo si la idea es ir a por el rival. Tanto Mojica, que perdió su lugar en el último partido en favor de Lato, como Mateu Jaume, tienden a subir mucho, dejando en ocasiones demasiados huecos y muchos metros por recorrer a Valjent y Raíllo.

Con Maffeo todavía ganándose su perdón, el de Petra repetirá ante el Espanyol, mientras que en la izquierda tampoco sería extraño que lo hiciese el valenciano tras su buen rendimiento ante el Real Madrid.

El peligro de un Espanyol que está en un nivel de forma muy alto y cuya principal arma está siendo las transiciones en ataque, veloces, rápidas y efectivas, invita a pensar que el Mallorca, jugando a domicilio y con necesidad de puntos, resguarde su portería para minimizar al máximo a un rival que no se le da nada bien a domicilio.

Y en ese punto a Arrasate no le queda otra que seguir apostando por la defensa de cinco, con la entrada del albanés Kumbulla y sacrificando un peón ya sea en el centro del campo o en ataque, jugando con solo un punta.

Con esta opción, el Mallorca coge mucho peso atrás y que encaje algún gol resulta complicado, pero a cambio pierde potencial arriba. Sin embargo, como ya se ha repetido en muchas ocasiones, jugar con cinco defensas no tiene por qué ser un sistema más defensivo, ya que todo dependerá de la altura del campo en la que se coloque el equipo, dónde comience la presión o hasta dónde recule. Muchas circunstancias que medir y decisiones que tomar para sacar un triunfo en la segunda salida del curso.

"El Mallorca es un gran equipo"

Por otro lado, el central del Espanyol Fernando Calero afirmó ayer que el partido del lunes contra el Mallorca en el RCDE Stadium será «cerrado y se resolverá con pocas ocasiones».

El futbolista, en declaraciones al club tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, destacó el nivel del cuadro balear. «El Mallorca es un gran equipo. No ha tenido un buen comienzo, pero ha jugado contra Madrid y Barcelona. Será un duelo muy disputado», vaticinó.

Calero explicó que el vestuario pretende alargar la buena dinámica, con siete puntos de nueve posibles. «Queremos seguir sumando. Cuando todo viene de cara es más fácil, todo viene rodado. Queremos seguir ganando puntos», agregó.

El vestuario, desveló el central, tiene «ganas de competir» después del parón liguero por los compromisos internacionales. Además, destacó el «buen ambiente», lo que considera como «un plus» para el rendimiento del bloque catalán.