Dani Rodríguez vuelve hoy a los entrenamientos con el Mallorca

Tras diez días en casa, suspendido de empleo y sueldo por el Mallorca, Dani Rodríguez regresará hoy a Son Bibiloni a entrenarse junto al resto de sus compañeros.

El excapitán bermellón, sustituido por Sergi Darder, ya ha cumplido con la sanción administrativa que le impuso la entidad tras sus dos incomprensibles comunicados en los que criticó públicamente las decisiones de Jagoba Arrasate tras el partido ante el Real Madrid, además de dejar claro que el hecho de que jugara Jan Virgili, con solo un entrenamiento, fue «una falta de respeto» al trabajo del resto. Un doble escrito que incendió el vestuario, a la afición y que fue portada nacional. Un fuego que su representante, lejos de apagar, avivó con declaraciones lejos de cualquier lógica.

A pesar de que a ojos del mundo Dani es un jugador más de la plantilla, disponible para jugar si está físicamente bien, lo cierto es que tiene complicado volver a vestirse de bermellón en un partido. Más allá del castigo administrativo, ahora le toca afrontar el deportivo y ese recae exclusivamente en Arrasate.

El técnico de Berriatua, que quiere coger el toro por los cuernos, sabe que su autoridad puede quedar en entredicho y, por el momento, es complicado que vuelva a contar con él a corto o medio plazo. Lo lógico es que mañana, cuando ofrezca la lista de convocados para el choque ante el Espanyol antes de su comparecencia en rueda de prensa, su nombre no aparezca.