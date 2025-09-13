Fútbol | Primera División
Dani Rodríguez vuelve hoy a los entrenamientos con el Mallorca
El excapitán bermellón ya ha cumplido la sanción de suspensión de empleo y sueldo aplicada por el club
Tras diez días en casa, suspendido de empleo y sueldo por el Mallorca, Dani Rodríguez regresará hoy a Son Bibiloni a entrenarse junto al resto de sus compañeros.
El excapitán bermellón, sustituido por Sergi Darder, ya ha cumplido con la sanción administrativa que le impuso la entidad tras sus dos incomprensibles comunicados en los que criticó públicamente las decisiones de Jagoba Arrasate tras el partido ante el Real Madrid, además de dejar claro que el hecho de que jugara Jan Virgili, con solo un entrenamiento, fue «una falta de respeto» al trabajo del resto. Un doble escrito que incendió el vestuario, a la afición y que fue portada nacional. Un fuego que su representante, lejos de apagar, avivó con declaraciones lejos de cualquier lógica.
A pesar de que a ojos del mundo Dani es un jugador más de la plantilla, disponible para jugar si está físicamente bien, lo cierto es que tiene complicado volver a vestirse de bermellón en un partido. Más allá del castigo administrativo, ahora le toca afrontar el deportivo y ese recae exclusivamente en Arrasate.
El técnico de Berriatua, que quiere coger el toro por los cuernos, sabe que su autoridad puede quedar en entredicho y, por el momento, es complicado que vuelva a contar con él a corto o medio plazo. Lo lógico es que mañana, cuando ofrezca la lista de convocados para el choque ante el Espanyol antes de su comparecencia en rueda de prensa, su nombre no aparezca.
- Jagoba Arrasate se estrena como botillero en el Frontón de Sineu
- En directo | Último día de mercado del Real Mallorca: Larin se marcha al Feyenoord
- Los árbitros confirman el error de Munuera Montero en el segundo gol del Barcelona al Mallorca en Son Moix
- La doble vara de medir de un árbitro que destrozó al Mallorca
- Ya hay castigo para Dani Rodríguez en el Real Mallorca
- Sitúan al Mallorca tras el delantero Sheraldo Becker
- El Mallorca niega un acompañante a un abonado con el 76% de discapacidad
- Dani Rodríguez vuelve a cargar contra Arrasate y mete en el saco a Jan Virgili