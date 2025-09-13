Dani Rodríguez pide perdón a la afición del Real Mallorca

Casi dos semanas después de cargar contra Jagoba Arrasate en un comunicado que incendió al mallorquinismo (que ya ha sido borrado de su perfil), Dani Rodríguez ha perdido perdón a la afición del Real Mallorca. El mediocentro de Betanzos, a través de su Instagram, ha reconocido su error al afirmar que "no debí nunca hacer esas dos publicaciones que solo han generado problemas".

El futbolista gallego ha comenzado su escrito explicando que la sanción impuesta por el club, que le ha dejado diez días sin entrenar y sin cobrar, le ha servido para reflexionar. "Después de días muy duros, de mucha reflexión, quiero pediros disculpas de corazón por el error que cometí. Siendo fiel a mi educación y a mis valores, no debí nunca hacer esas dos publicaciones que solo han generado problemas", afirma.

"Hoy, en mi regreso a los entrenamientos con el equipo, he vuelto a pedir disculpas a mis compañeros y por supuesto al míster, al que he pedido perdón en privado", ha añadido.

El mediocentro bermellón recalca su compromiso con el club durante las siete temporadas que lleva en el club y ha achacado a su "personalidad" la publicación de los dos comunicados en los que cuestionó la autoridad de Arrasate y que Jan Virgili gozase de minutos en el Santiago Bernabéu cuando solo llevaba un entrenamiento: "En todos estos años aquí creo que he demostrado mi compromiso con este escudo, con el club y con vosotros. En esta ocasión, mi personalidad, mis ganas de competir, de ganar y mi ímpetu me han jugado una mala pasada, por eso os pido estas sinceras disculpas".

Para terminar, pide que la afición le perdone, respetando a quien no lo haga y asegura que seguirá trabajando por "el club de su vida". "Sé que os pido algo difícil y entenderé si alguno no me quiere perdonar, pero yo seguiré dejándome la piel por el club de mi vida y por el lugar donde mi familia y yo somos muy felices. Han sido muy duros estos 10 días y por supuesto haber perdido la capitanía, la cual, en su día, recibí entre lágrimas… las mismas que juntos hemos derramado en momentos muy mágicos", concluye.

Solo el tiempo dirá lo que sucederá con Dani Rodríguez en el Mallorca, pero la idea de Jagoba Arrasate, por el momento, es la de no contar con él en los próximos partidos y por ende, mañana no estará en la lista de convocados para medirse al Espanyol.