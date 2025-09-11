Territorio hostil para el Mallorca

El Mallorca visitará este lunes a las 21 horas uno de sus campos malditos. Juega contra el Espanyol en el RCDE Stadium, donde acumula seis derrotas seguidas en Primera División. El equipo bermellón llega necesitado después de sumar un punto en las primeras tres jornadas y debe puntuar para aliviar el complicado inicio de Liga.

Es un partido difícil que medirá dos dinámicas diferentes: el equipo blanquiazul es una de las sensaciones de este inicio de campeonato, mientras que el Mallorca ocupa puestos de descenso. Cielo contra infierno, que complica todavía más rascar un buen resultado en uno de los peores escenarios donde acudir porque al cuadro palmesano nunca se le ha dado bien visitar el campo del Espanyol, ya sea en Sarrià, Montjuïc o el actual RCDE Stadium. Solo ha conseguido volver a la isla en cuatro de sus 29 desplazamientos con los tres puntos en la máxima categoría del fútbol español.

Los bermellones han jugado ocho partidos en Primera División contra los blanquiazules en Cornellà y el bagaje es malo: una victoria, un empate y seis derrotas, que además son seguidas. Entre medias hay que añadir un empate a cero que sumaron en Segunda División en la temporada 2020/21. Curiosamente solo en los dos primeros encuentros que disputaron en el RCDE Stadium consiguieron sumar. Primero empataron a uno con Manzano en el banquillo y la temporada siguiente vencieron por 1–2 con goles de Webó y Emilio Nsué. A partir de entonces, cuentan las visitas en Primera por derrotas.

Por su parte, a Jagoba Arrasate ha salido más victorioso del feudo espanyolista que el Mallorca, algo que sirve para ilusionarse. Sobre todo porque ya la temporada pasada rompió dos gafes tras vencer en la sexta jornada al Betis por 1–2 y a la Real Sociedad en el Reale Arena por 0–2. Y esa es una de las bazas que tienen los bermellones, ya que su bagaje es muy bueno.

En sus siete desplazamientos a Cornellá con la Real Sociedad, Osasuna y Mallorca suma tres victorias, dos empates y dos derrotas, la última con los bermellones el curso anterior por 2–1 en uno de los peores encuentros de la primera vuelta de los de Arrasate.

No es un encuentro definitivo, pero sí puede marcar el estado de ánimo de las siguientes jornadas tanto del equipo como de la afición. Con un triunfo se encararía el siguiente encuentro en Son Moix contra el Atlético sin alarmas en el casillero de puntos, mientras que un tropiezo este lunes obligaría a puntuar en casa contra los de Simeone para seguir el ritmo de la salvación.