El Mallorca repite en el proyecto 'Grada Visitante' de LaLiga

La iniciativa 'Grada Visitante', por la que se regula el precio de las entradas visitantes, vuelve a LaLiga EA Sports en la temporada 2025-2026, después de que 14 de los 20 clubes de Primera División, entre ellos el RCD Mallorca, hayan vuelto a rubricar el acuerdo, por el que se comprometen a ofrecer un cupo de entradas que cambia de modelo: de un número fijo a uno proporcional por capacidad que permitiría aumentar las localidades a un precio máximo de 30 euros, según un comunicado de la patronal.

Además, se incorpora la regulación de las entradas de intercambio para reforzar la reciprocidad y la transparencia entre los clubes adheridos. Con estos cambios y el trabajo conjunto de todos los clubes participantes, la patronal espera superar en un 15 por ciento los números de la pasada temporada, que se cerró con 64.000 entradas vendidas.

Esta temporada forman parte del convenio 14 clubes, entre los que se incluyen a los tres ascendidos esta campaña (Levante UD, Elche CF y Real Oviedo), además de RC Celta, Deportivo Alavés, Athletic Club, CA Osasuna, Girona FC, Valencia CF, RCD Mallorca, Atlético de Madrid, Getafe CF, Real Betis, Sevilla FC, Levante UD, Elche CF y Real Oviedo.

El nuevo modelo proporcional por capacidad permitirá aumentar las entradas disponibles y beneficiar a un mayor número de aficionados en toda la competición, reforzando el ambiente y la presencia de seguidores visitantes en los estadios de LaLiga EA Sports.

Por otro lado, el cambio del criterio de cupo, que pasa de un mínimo fijo a un porcentaje mínimo por capacidad, garantiza una oferta más justa y adaptada a cada instalación, manteniendo el tope económico de 30 euros como principio básico de accesibilidad.

En paralelo, y a petición de los clubes, la regulación de las entradas de intercambio establece criterios basados igualmente en la capacidad del estadio para ordenar la distribución de estas localidades entre clubes, fuera de la venta al público general. Estas entradas son aquellas que los clubes destinan a patrocinadores, familiares de jugadores y compromisos institucionales del club visitante; quedando excluidos aficionados de riesgo, peñas o público general y, salvo pacto distinto entre clubes, su precio no podrá superar el de la misma zona para el público en general.

"El proyecto de 'Grada Visitante' mantiene así su vocación original de facilitar el acompañamiento de las aficiones, llenar las gradas con los colores de los clubes y hacer el fútbol más accesible para todos. La iniciativa se sustenta en el compromiso de los clubes y en el trabajo en equipo, pilares sin los cuales no habría sido posible consolidar los resultados del último curso ni dar este nuevo paso en beneficio de los aficionados", remarcó LaLiga.